第一金今年獲利拚連五高 明年起股利配發率有望回升逾六成

第一金（2892）昨（2）日開法說會，在上半年金控、銀行獲利已同步刷新高紀錄下，第一金對今年營運展望樂觀，預估金控、銀行全年獲利可望再攀高峰，完成「連五高」紀錄，也因一銀普通股權益已達金管會監理要求，2026年起股利配發率有望回升逾六成。

第一金控上半年稅後純益139.5億元，年增1.6%，每股稅後純益（EPS）0.97元，獲利貢獻主力的第一銀行上半年稅後純益138.1億元，抵銷了子證券、子壽險衰退。法人預估，第一金全年獲利可望上探逾260億元。

一銀獲利來源的三大支柱，預估淨利息、和手續費收入均年成長7%，金融商品收益估持平，整體淨收益估年成長6％至7%。

第一金副總李淑玲說，9月若美國降息1碼，因美元存款成本下滑，每降息1碼淨利差會增加1.3至1.7個基本點（1基本點=0.01個百分點），加上外幣放款年成長10%至11%，兩項利多帶動淨利息收益成長。

手續費收入則看好財富管理爆發力，估全年仍維持7%至8%高成長，明年也料持穩；唯一可能持平或略減的金融商品投資，是因美降息後，台美利差縮減使Swap收益約減少一成降到130億至135億元，將處分高息海外債券來挹注收益。

在房貸策略上，第一銀行將聚焦自住型房貸，估全年房貸目標將淨增加400億元，到今年底還有約120億元可承做房貸空間，與央行自律控管目標保持一致，也因去年高基期下，估全年僅約成長5％至6%。股利政策方面，第一銀行今年上半年普通股權益比率已達11.5%，優於金管會對D-SIBs（系統性重要銀行）的要求。

李淑玲說，若資本水位持續穩定，2026年配發2025年度盈餘時，現金股利配發率將有機會回升至六成以上水準，回到過往長期水準。據數據顯示，今年現金股息配發率是52%，預估明年起可望回升。

法人指出，因一銀持續調整存放款結構、供應鏈移轉也帶動外幣放款，並透過處份債券來彌補Swap衰退的缺口。