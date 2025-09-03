2025年卓越銀行評比／合庫銀 ESG 績效亮眼

2025卓越銀行評比成果揭曉，合庫再度榮獲「最佳ESG獎」及「最佳多元信託獎」雙獎項殊榮。合庫致力落實永續發展，除遵循國際倡議外，為支持2050淨零排放目標，積極降低自身營運碳排，並提供多元融資方案協助客戶取得資金；另透過多元通路推廣信託業務，針對信託所涵蓋生活面向提供跨產業整合服務，打造溫暖、安心、永續信託生活圈。

在自身營運減碳（範疇一、二）方面，合庫每年辦理海內外全據點溫室氣體盤查，透過節能、創能與購能，提升再生能源使用比例及強化能源使用效率，同時規劃溫室氣體自願減量專案與導入數位措施落實無紙化。另總行大樓以綠建築「生態、節能、減廢、健康」四範疇興建與維運，榮獲台灣永續能源研究基金會「2025台灣建築永續獎」金獎及「節能建築領袖獎」殊榮。

在範疇三投融資減碳方面，合庫為首家完成綠色、可持續發展及社會責任債券等ESG三大面向發行目標公股銀行，截至6月底ESG債券累計發行總額達101億元，為首家突破百億元公股銀行。合庫也持續將核心授信業務結合ESG，提供多項協助客戶能源轉型、產業轉型優惠專案貸款，另與全球最大商業數據庫公司美商鄧白氏合作，成為台灣首家成功輔導議合5,000家中小企業減碳金融機構。

社會參與上，合庫關注高齡化社會影響與商機，以「樂」在學習、「活」出健康、「安」定社區、「養」護照顧等四大公益策略，運用金融核心職能解決社會問題，秉持取之於社會、用之於社會，連16年獲教育部體育推手獎推展類、贊助類及長期贊助類金質獎座。合庫銀行積極響應金管會「信託業務發展策略藍圖」，深耕信託人才培育，其中高齡金融規劃顧問師及家族信託規劃顧問師取得證照行員已逾千人。