2025年卓越銀行評比／花旗銀 永續金融績優

《卓越雜誌》公布2025年卓越銀行評比中，花旗（台灣）再度榮獲外商銀行組「最佳企業金融」與「最佳ESG」兩項殊榮。不僅再次肯定花旗在企業金融領域專業實力，也展現其以金融影響力推動永續發展的承諾。

花旗集團台灣區總裁暨花旗（台灣）商業銀行董事長張聖心表示，「我們深刻理解永續轉型挑戰，也看見其中孕育的機會。因此我們將永續視為重要方向，持續探索如何在策略與營運中實踐ESG理念，並期望未來能與客戶共同朝淨零目標前進。」

據卓越雜誌調查結果，花旗已連三年奪得「最佳企業金融獎」，並第四度獲頒「最佳ESG獎」。在國際供應鏈持續轉移之際，花旗憑藉綿密跨國網絡與完善金融服務，協助台灣企業加速全球布局，同時以綠色金融工具支持客戶落實永續行動。

花旗（台灣）商業金融事業群負責人余苑菱指出：「在動盪的經濟環境中，供應鏈不確定性驟升，重組或移轉趨勢使企業更重視國際情勢洞察與靈活資金規劃。花旗提供跨境金流、資金管理與籌融資整合方案，且具備專業分析團隊，不僅幫助客戶提升營運效率、拓展國際版圖，更確保企業在全球化競爭中掌握先機。」

憑藉遍布全球超過90個市場的優勢，花旗持續扮演台灣企業通往國際的重要橋梁。2020年來花旗集團為台企客戶從全球資本市場籌集逾270億美元，協助台企邁向海外，也幫助國際企業投資台灣。

在國際與在地評比中，花旗在台屢獲佳績。今年除卓越雜誌兩項大獎外，更榮獲《亞洲金融》「最佳國際銀行」、「最佳國際商業銀行 - 中小企業」、《財資雜誌》Triple A「最佳永續金融國際銀行獎」、「最佳國際企業及機構顧問獎」與「最佳商業銀行」等國際獎項。