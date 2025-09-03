2025年卓越銀行評比／華南銀 雙獎殊榮到手

數位轉型浪潮下，華南銀行再傳佳績，榮獲卓越雜誌頒發「最佳AI智能獎」及「最佳數位創新獎」雙重獎項殊榮，在人工智慧應用與數位創新上的表現深受肯定。並以AI雙軌制為核心，從行員服務到客戶體驗，全面推動人工智慧應用，打造智慧金融新典範。

華南銀行秉持「服務好行員，才能更好服務客戶」理念，AI發展策略首要目標即是提升內部行員作業效率與服務品質。透過AI應用平台，行員可快速取得所需資訊，減少重複性作業，專注於價值創造與客戶關懷。同時AI代理人將成為行員智慧助手，以自然語言互動方式即時回覆法規、產品、流程等問題，協助行員更快速準確地服務客戶。

華南銀行2025年成立跨職能的AI敏捷團隊，涵蓋技術、業務、風險管理及法遵等專業人才，透過雙軌制逐步導入知識管理、營運效率、客戶體驗、風險控管四大面向應用。「AI雙軌制」包含二重點，一是AI應用平台，整合既有系統與新興AI技術，並具備資料治理、模型管理、安全審查等功能，例如2024年即推出行員專屬AI助理「華寶」，支援員工以對話方式查詢作業規範與流程指引，有效支援逾8,000名員工縮短一半以上查詢時間，正向回饋率超過92%，每月與生成式AI大腦超過1萬次有效答詢互動。

二是AI代理人，作為智慧對話與任務執行的核心，支援行員知識檢索、流程追蹤，更全面升級客戶體驗，提供全天候理財與市場資訊、交易提醒與個人化服務。應用範疇包括徵信報告撰寫、投研報告撰寫、IT系統開發文件產出與市場分析摘要生成等場景，以IT系統開發文件來說，開發人員每年節省超過5,000小時技術查詢與重工時間，顯著提高開發效率。

華南銀行在推動AI發展同時，同步高度重視資訊安全，建構四層次AI防護網，包含多層次資安防護、AI風險偵測、合規審查機制，以及持續演進防線。