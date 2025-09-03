快訊

美國撤銷台積電南京廠設備豁免 後續半導體關稅恐下重手

2025年卓越銀行評比／華南銀 雙獎殊榮到手

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導
華南銀行榮獲卓越雜誌「最佳AI智能獎」與「最佳數位創新獎」雙獎肯定，由金管會主委彭金隆（右）頒獎，華南銀行總經理黃俊智（左）代表受獎。 華南銀／提供
華南銀行榮獲卓越雜誌「最佳AI智能獎」與「最佳數位創新獎」雙獎肯定，由金管會主委彭金隆（右）頒獎，華南銀行總經理黃俊智（左）代表受獎。 華南銀／提供

數位轉型浪潮下，華南銀行再傳佳績，榮獲卓越雜誌頒發「最佳AI智能獎」及「最佳數位創新獎」雙重獎項殊榮，在人工智慧應用與數位創新上的表現深受肯定。並以AI雙軌制為核心，從行員服務到客戶體驗，全面推動人工智慧應用，打造智慧金融新典範。

華南銀行秉持「服務好行員，才能更好服務客戶」理念，AI發展策略首要目標即是提升內部行員作業效率與服務品質。透過AI應用平台，行員可快速取得所需資訊，減少重複性作業，專注於價值創造與客戶關懷。同時AI代理人將成為行員智慧助手，以自然語言互動方式即時回覆法規、產品、流程等問題，協助行員更快速準確地服務客戶。

華南銀行2025年成立跨職能的AI敏捷團隊，涵蓋技術、業務、風險管理及法遵等專業人才，透過雙軌制逐步導入知識管理、營運效率、客戶體驗、風險控管四大面向應用。「AI雙軌制」包含二重點，一是AI應用平台，整合既有系統與新興AI技術，並具備資料治理、模型管理、安全審查等功能，例如2024年即推出行員專屬AI助理「華寶」，支援員工以對話方式查詢作業規範與流程指引，有效支援逾8,000名員工縮短一半以上查詢時間，正向回饋率超過92%，每月與生成式AI大腦超過1萬次有效答詢互動。

二是AI代理人，作為智慧對話與任務執行的核心，支援行員知識檢索、流程追蹤，更全面升級客戶體驗，提供全天候理財與市場資訊、交易提醒與個人化服務。應用範疇包括徵信報告撰寫、投研報告撰寫、IT系統開發文件產出與市場分析摘要生成等場景，以IT系統開發文件來說，開發人員每年節省超過5,000小時技術查詢與重工時間，顯著提高開發效率。

華南銀行在推動AI發展同時，同步高度重視資訊安全，建構四層次AI防護網，包含多層次資安防護、AI風險偵測、合規審查機制，以及持續演進防線。

客戶 風險

延伸閱讀

傳黃仁勳快閃來台為川普傳話 台積電：是應邀演講

Meta 超級實驗室助攻台廠

政院28日擬通過AI基本法草案 避免不必要蒐集個資

嘉義縣永慶高中AI輪椅獲肯定 奪世界青少年發明展雙獎

相關新聞

房貸荒有解？ 央行：政策沒硬梆梆

房貸荒的問題引發政院高層關切，不僅金管會找公股銀行開會討論，據了解，中央銀行近期也找來兩家行庫進行不動產放款的簡報，同時...

轉帳給自己被鎖戶 銀行：打詐從嚴

近期不少金融機構接獲投訴，民眾資金剛進戶頭就領出，結果被列為警示戶；或戶頭半年沒動、餘額又不高，轉帳給自己卻被要求重新說...

打詐避免錯殺 金管會：鎖帳戶應先通知民眾

近來有多家銀行發生民眾帳戶因久未使用等原因遭到凍結，因此引發客訴及民怨。據了解，金管會已經要求銀行要提高精準度，尤其是涉...

央行找2家大型行庫喝咖啡 沙盤推演不動產兩大鬆綁管制措施

據了解，央行在近二周內，已有召二家大型行庫前往央行進行不動產放款的簡報，另外亦有透過電聯方式向部分行庫了解目前的不動產市...

壽險避險成本降 兩關鍵

外資第3季以來持續匯出，新台幣昨（2）日收在30.678元，單日貶4.8分，連六貶，逾四個月新低。今年以來新台幣升值幅度...

外商投信在台投資 給甜頭

金管會昨（2）日發布函令，為吸引外商投信在台設立區域或全球中心，只要經專案認可，境外基金在台銷售時，國人持有比率將從五成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。