2025年卓越銀行評比／中信銀 勇奪三冠榮耀

國際知名財經媒體《Euromoney》公布「2025卓越大獎」得獎名單，中國信託銀行一舉拿下臺灣最佳銀行、臺灣最佳大型企業銀行，更首度榮獲臺灣最佳融資銀行殊榮，成為台灣唯一獲三冠榮耀金融機構。

同時也以第一類資本（Tier 1 Capital）規模122.6億美元，入選英國權威財經雜誌《The Banker》最新公布「全球千大銀行」排行，九度勇奪台灣銀行業第一，備受國際肯定。《Euromoney》已舉辦34年「Awards for Excellence」評選，中國信託銀行在營運成果及國際布局、創新金融及為客戶量身打造融資解決方案等業務表現有成。

身為亞太區專案融資領域領頭者的中國信託銀行，擔任沃旭能源大彰化西北離岸風場本國財顧及統籌主辦銀行，首度引進國家融資保證機制及出口信貸機構參與架構，吸引知名金融機構參與逾新台幣600億元融資，以金融影響力支持台灣綠色能源發展，首度榮獲「臺灣最佳融資銀行」殊榮。

另一方面，中國信託銀行面對金融數位化與永續發展趨勢，持續推動數位轉型，導入金融新科技，提升客戶體驗，同時積極落實全球永續發展理念，開發多元永續金融解決方案，協助企業加速轉型升級，積極攜手台灣企業共同成長。因多元融資策略，加上區域連結優勢與數位創新不斷優化，二度蟬聯「臺灣最佳大型企業銀行」。

也由於中國信託在2024年營收及稅前獲利呈雙位數成長，在全球14個國家及地區設有逾370個據點，串聯大中華、日本、東南亞及北美等市場，打造完整跨境金融服務網路，16度榮膺臺灣最佳銀行。

最新公布的《The Banker》千大銀行排行名單中，中國信託銀行連九年位居台灣金融業之首，第一類資本、財務結構及營運效率等全球銀行綜合實力的關鍵性指標，中國信託銀行皆表現穩定，顯示中國信託銀行穩健的財務實力與國際級金融機構並駕齊驅。

今年以來中國信託已獲176個國際獎項，穩健朝「台灣第一、亞洲領先」目標邁進。