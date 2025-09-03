快訊

美國撤銷台積電南京廠設備豁免 後續半導體關稅恐下重手

2025年卓越銀行評比／中信銀 勇奪三冠榮耀

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
中國信託銀行在《Euromoney》「2025卓越大獎」（Awards for Excellence 2025）中表現亮眼，一舉拿下三項殊榮，是台灣唯一獲得三冠榮耀的金融機構。聯合報系資料照
中國信託銀行在《Euromoney》「2025卓越大獎」（Awards for Excellence 2025）中表現亮眼，一舉拿下三項殊榮，是台灣唯一獲得三冠榮耀的金融機構。聯合報系資料照

國際知名財經媒體《Euromoney》公布「2025卓越大獎」得獎名單，中國信託銀行一舉拿下臺灣最佳銀行、臺灣最佳大型企業銀行，更首度榮獲臺灣最佳融資銀行殊榮，成為台灣唯一獲三冠榮耀金融機構

同時也以第一類資本（Tier 1 Capital）規模122.6億美元，入選英國權威財經雜誌《The Banker》最新公布「全球千大銀行」排行，九度勇奪台灣銀行業第一，備受國際肯定。《Euromoney》已舉辦34年「Awards for Excellence」評選，中國信託銀行在營運成果及國際布局、創新金融及為客戶量身打造融資解決方案等業務表現有成。

身為亞太區專案融資領域領頭者的中國信託銀行，擔任沃旭能源大彰化西北離岸風場本國財顧及統籌主辦銀行，首度引進國家融資保證機制及出口信貸機構參與架構，吸引知名金融機構參與逾新台幣600億元融資，以金融影響力支持台灣綠色能源發展，首度榮獲「臺灣最佳融資銀行」殊榮。

另一方面，中國信託銀行面對金融數位化與永續發展趨勢，持續推動數位轉型，導入金融新科技，提升客戶體驗，同時積極落實全球永續發展理念，開發多元永續金融解決方案，協助企業加速轉型升級，積極攜手台灣企業共同成長。因多元融資策略，加上區域連結優勢與數位創新不斷優化，二度蟬聯「臺灣最佳大型企業銀行」。

也由於中國信託在2024年營收及稅前獲利呈雙位數成長，在全球14個國家及地區設有逾370個據點，串聯大中華、日本、東南亞及北美等市場，打造完整跨境金融服務網路，16度榮膺臺灣最佳銀行。

最新公布的《The Banker》千大銀行排行名單中，中國信託銀行連九年位居台灣金融業之首，第一類資本、財務結構及營運效率等全球銀行綜合實力的關鍵性指標，中國信託銀行皆表現穩定，顯示中國信託銀行穩健的財務實力與國際級金融機構並駕齊驅。

今年以來中國信託已獲176個國際獎項，穩健朝「台灣第一、亞洲領先」目標邁進。

信託 永續 金融機構

延伸閱讀

總獎金200萬元 「中國信託當代繪畫獎」39人晉級決審

我的世界 由我OPEN！中信銀發統一集團聯名卡站穩發卡NO.1

中信銀推廣普惠金融教育

影／中國信託uniopen聯名卡今上市 最高11%回饋

相關新聞

房貸荒有解？ 央行：政策沒硬梆梆

房貸荒的問題引發政院高層關切，不僅金管會找公股銀行開會討論，據了解，中央銀行近期也找來兩家行庫進行不動產放款的簡報，同時...

轉帳給自己被鎖戶 銀行：打詐從嚴

近期不少金融機構接獲投訴，民眾資金剛進戶頭就領出，結果被列為警示戶；或戶頭半年沒動、餘額又不高，轉帳給自己卻被要求重新說...

打詐避免錯殺 金管會：鎖帳戶應先通知民眾

近來有多家銀行發生民眾帳戶因久未使用等原因遭到凍結，因此引發客訴及民怨。據了解，金管會已經要求銀行要提高精準度，尤其是涉...

央行找2家大型行庫喝咖啡 沙盤推演不動產兩大鬆綁管制措施

據了解，央行在近二周內，已有召二家大型行庫前往央行進行不動產放款的簡報，另外亦有透過電聯方式向部分行庫了解目前的不動產市...

壽險避險成本降 兩關鍵

外資第3季以來持續匯出，新台幣昨（2）日收在30.678元，單日貶4.8分，連六貶，逾四個月新低。今年以來新台幣升值幅度...

外商投信在台投資 給甜頭

金管會昨（2）日發布函令，為吸引外商投信在台設立區域或全球中心，只要經專案認可，境外基金在台銷售時，國人持有比率將從五成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。