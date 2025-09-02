凱基金楊文鈞談併購策略：為量而買不是最好考量

市場傳出，中信金擬競標三商美邦人壽，其併購效應有望讓子公司台灣人壽規模一舉超越凱基人壽。凱基金總經理楊文鈞表示，凱基金評估收購是從策略面與綜效面出發，須有「1加1大於2」的綜效才會發動，「為量（市占率）而買不是最好的考量」。

凱基金控今天舉辦第2季法人說明會，公布財務表現及整體營運成果。媒體會後關切，市場傳出中信金擬出手併購三商美邦人壽，若併購成功，中信金旗下台灣人壽規模有可能一舉超過凱基人壽，是否有相關因應策略。

楊文鈞表示，不評論此案，也不清楚相關出價公司的考量。他說，併購案應是要看是否有必要的平台，像分行數不夠，透過併購案可以獲取執照、業務或人才等，才會去併購。

楊文鈞指出，如果只是考量市占率，假設原有8%市占的證券公司，購買2%市占的公司，可能只有併購當天市占率是加總後的10%，1年多後，市占率有可能下降，「為量而買不是最好的考量」。

楊文鈞表示，作為投資人如果要買保險公司，可能會看投資報酬率、合約服務邊際（CSM）與保單利潤等，市占率因素應該是排在後面的因素。如果為了市占率，但其他評估資產表現的數據反而變差，須考量相關評估是否適合。凱基金如果要考量併購，一定是從策略與綜效面出發，若有「1加1大於2」的綜效才會併購。

凱基金今年上半年稅後淨利達新台幣54.7億元，較去年同期減少67%。楊文鈞指出，今年新台幣暴力升值，升幅跟速度相當罕見，對凱基金以及整體金融界均帶來挑戰，若扣除匯率因素，凱基金子公司除了證券持平外，其他子公司多數都有明顯成長，ONE KGI策略持續發揮效益。

凱基人壽總經理郭瑜玲表示，上半年受到新台幣大幅升值影響，避險成本大幅提高，今年上半年避險前經常性收益率為3.76%，較去年同期增加19個基點，避險成本為3.06%，下半年隨著匯率回穩，加上7月獲准釋出責任準備金，未來有望大幅降低外匯影響，目前8月底外匯價格變動準備金餘額已到320億元以上，下半年隨著避險成本降低、持續掌握市場機會，預期整體投報率將回升。

郭瑜玲指出，今年上半年總保費收入為959億元，其中，初年度保費368億元、年增50%，續年度保費為591億元、年增14%，初、續年度保費年增率皆高於業界水準。凱基人壽將積極推動外幣保單、投資型保單與分紅保單，可望帶動CSM與初年度保費持續成長。

凱基人壽設定今年全年新契約CSM目標為350億元到400億元，郭瑜玲說，上半年符合預期，下半年會努力達到目標。

保險業明年元旦將接軌IFRS17及新一代清償能力制度（TW-ICS），凱基人壽總精算師暨副總經理謝如涵表示，目前內部試算是以ICS為150%作為目標，根據公布的4階段過渡措施來計算都有有符合目標。至於累積CSM數字，要到今年底再看市場環境來做說明。

媒體關注股利政策，楊文鈞表示，目前子公司營運上都屬穩健，距離年底還有幾個月，持續關注未來幾個月市場表現，股利金額考慮市場期待與資本適足率2因素，會找到最好平衡。