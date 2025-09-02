凱基金楊文鈞談併購策略：為量而買不是最好考量

快訊

中央社／ 台北2日電

市場傳出，中信金擬競標三商美邦人壽，其併購效應有望讓子公司台灣人壽規模一舉超越凱基人壽凱基金總經理楊文鈞表示，凱基金評估收購是從策略面與綜效面出發，須有「1加1大於2」的綜效才會發動，「為量（市占率）而買不是最好的考量」。

凱基金控今天舉辦第2季法人說明會，公布財務表現及整體營運成果。媒體會後關切，市場傳出中信金擬出手併購三商美邦人壽，若併購成功，中信金旗下台灣人壽規模有可能一舉超過凱基人壽，是否有相關因應策略。

楊文鈞表示，不評論此案，也不清楚相關出價公司的考量。他說，併購案應是要看是否有必要的平台，像分行數不夠，透過併購案可以獲取執照、業務或人才等，才會去併購。

楊文鈞指出，如果只是考量市占率，假設原有8%市占的證券公司，購買2%市占的公司，可能只有併購當天市占率是加總後的10%，1年多後，市占率有可能下降，「為量而買不是最好的考量」。

楊文鈞表示，作為投資人如果要買保險公司，可能會看投資報酬率、合約服務邊際（CSM）與保單利潤等，市占率因素應該是排在後面的因素。如果為了市占率，但其他評估資產表現的數據反而變差，須考量相關評估是否適合。凱基金如果要考量併購，一定是從策略與綜效面出發，若有「1加1大於2」的綜效才會併購。

凱基金今年上半年稅後淨利達新台幣54.7億元，較去年同期減少67%。楊文鈞指出，今年新台幣暴力升值，升幅跟速度相當罕見，對凱基金以及整體金融界均帶來挑戰，若扣除匯率因素，凱基金子公司除了證券持平外，其他子公司多數都有明顯成長，ONE KGI策略持續發揮效益。

凱基人壽總經理郭瑜玲表示，上半年受到新台幣大幅升值影響，避險成本大幅提高，今年上半年避險前經常性收益率為3.76%，較去年同期增加19個基點，避險成本為3.06%，下半年隨著匯率回穩，加上7月獲准釋出責任準備金，未來有望大幅降低外匯影響，目前8月底外匯價格變動準備金餘額已到320億元以上，下半年隨著避險成本降低、持續掌握市場機會，預期整體投報率將回升。

郭瑜玲指出，今年上半年總保費收入為959億元，其中，初年度保費368億元、年增50%，續年度保費為591億元、年增14%，初、續年度保費年增率皆高於業界水準。凱基人壽將積極推動外幣保單、投資型保單與分紅保單，可望帶動CSM與初年度保費持續成長。

凱基人壽設定今年全年新契約CSM目標為350億元到400億元，郭瑜玲說，上半年符合預期，下半年會努力達到目標。

保險業明年元旦將接軌IFRS17及新一代清償能力制度（TW-ICS），凱基人壽總精算師暨副總經理謝如涵表示，目前內部試算是以ICS為150%作為目標，根據公布的4階段過渡措施來計算都有有符合目標。至於累積CSM數字，要到今年底再看市場環境來做說明。

媒體關注股利政策，楊文鈞表示，目前子公司營運上都屬穩健，距離年底還有幾個月，持續關注未來幾個月市場表現，股利金額考慮市場期待與資本適足率2因素，會找到最好平衡。

併購 凱基金 凱基人壽

