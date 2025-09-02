陳淑珊：星展集團不會在台成立投信或保險公司 避免擁有自家產品

台灣資產最大外商銀行，私人銀行亞洲排名第三的星展集團，今年整併花旗銀行滿兩周年，星展集團執行總裁陳淑珊首次來台。展望未來，陳淑珊表示，星展銀行將聚焦「支付體驗」、「財富管理布局 」、「協助企業拓展海外版圖」三大核心領域。對於星展是否會在投灣成立投信或是保險公司？陳淑珊明確表示：「不會」。

陳淑珊指出，星展銀行協助客戶尋找最適合的產品，最佳選擇不一定是自家產品，可能來自第三方，包括投資資金、私募股權、未來銀行及保險等多元解決方案，滿足客戶普及化且有效的需求。

陳淑珊強調，長期投資及財富管理應避免擁有自家產品，以確保能為客戶選擇並引進市場上最優質的產品，包括全球及台灣的頂級基金，並將獨特的策略轉化為客戶可用的解決方案。也因為星展沒有旗下屬於自已集團發行的基金、也就不會因為新基金IPO有業績壓力，而誤導投資人。星展專注於全球及台灣最優質基金，並將獨特策略轉化為客戶可採用的解決方案。