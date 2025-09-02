快訊

美股早盤／道瓊摔逾500點！台積電ADR下挫 美元創1個月最大升幅

同時9條海底電纜斷了？賴總統Threads發文：上網、通話都沒問題

中職／慘上加慘…悍將9月繼續輸 8連敗改寫本季最長紀錄

國際支付品牌JCB瞄準台灣年輕人消費力 盼拉高市占

中央社／ 台北2日電

民眾赴日韓旅遊熱，讓國際信用卡發卡組織看到商機。JCB台灣總經理森田亮今天表示，近年台灣民眾赴日韓旅遊需求顯著增長，未來將拓展台灣本地市場，提升市占率表現。

JCB台灣今天舉行2025全新品牌概念發表記者會，公布行銷活動計劃。森田亮表示，台灣赴日旅遊每年超過600萬人次，相當於總人口25%；且根據聯卡中心及JCB 數據顯示，台灣人在日本使用的信用卡，有40%是JCB。

除了日本外，森田亮說，最近幾年年輕人喜歡到韓國旅遊，JCB台灣持卡人在韓國的簽帳金額，於2023年到2024年間成長1.7倍，因此，JCB除了持續深耕日、韓旅遊優惠，也將全力投入台灣的在地活動。

JCB台灣副總經理小島和博表示，目前JCB在台灣的市占率約10%，盼藉提升JCB在年輕消費族群的品牌意象，將市占率提升至15%。相較目前持卡人的年齡層，JCB將眼光投注在更年輕的20、30歲年輕人，這是因為考量消費型態及消費習慣，該族群將是擴大事業重要的市場。

小島和博提及，儘管2025年上半年觀察到消費型態縮減的趨勢，但7月台灣訪日人次仍創新高，台灣政府也持續推動無現金支付，這對信用卡來說是很棒的機會。

JCB說明，自9月3日起將播出新廣告，另也將擇期透過官網推出登錄簽單抽獎活動，盼藉此拓展台灣市場，提升市占率表現。

消費 信用卡

延伸閱讀

中職／李多慧自曝2個月沒回韓 開箱台灣新家稱在韓月租要20萬

父搭捷運不讓座「遭老人怒嗆1句」 結局曝光全網笑翻

實踐大學攜手韓方營運世宗學堂 9月起開設韓語、文化課程

台灣啦啦隊練習生在韓國球場爆紅！韓網友驚呼她撞臉IVE 安俞真

相關新聞

一銀盤點房貸活水 年底前還有300億至400億的新作房貸空間

市場鬧房貸荒，一銀尚有活水可助陣。第一金控今日召開法說會，外界關注一銀至今年底尚能承作房貸的量能，對此一銀回應，倘若以每月撥貸70億至80億的金額計算，至今年底...

台幣連6貶改寫4個月新低 終場收30.678元擬測30.7元

美元指數跌深反彈，加上台股欲振乏力，熱錢持續流出，新台幣匯價續貶，今天收盤收在30.678元，貶值4.8分，已經連續6個...

丹娜絲颱風受災戶免驚 金管會：金融機構提供貸款展延協助

金管會表示，丹娜絲颱風受災戶可申辦貸款展延，且展延期間免收利息。為因應丹娜絲颱風對台灣部分地區造成人員傷亡及房屋毀損，行...

新台幣向30.8元靠攏 今年以來新台幣升幅縮小至6.86%

外資第3季以來持續匯出，新台幣兌美元維持呈緩貶格局。2日新台幣收在30.678元，單日貶4.8分，呈現連六貶，並再度刷新...

聯準會延後降息 一銀今年SWAP再賺近135億

目前市場預期美國聯準會最快9月降息，也使一銀今年SWAP再有可觀的獲利進帳。第一金控今日召開法說會，一銀也揭露最新的財務...

星展銀行（台灣）上半年營收盈餘創新高 集團執行總裁陳淑珊再度來台

2025年上半年星展銀行（台灣）營收、盈餘雙創新高，其中營收165億元、年增10%，稅後盈餘44億元、年增65%，手續費...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。