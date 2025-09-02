國際支付品牌JCB瞄準台灣年輕人消費力 盼拉高市占

民眾赴日韓旅遊熱，讓國際信用卡發卡組織看到商機。JCB台灣總經理森田亮今天表示，近年台灣民眾赴日韓旅遊需求顯著增長，未來將拓展台灣本地市場，提升市占率表現。

JCB台灣今天舉行2025全新品牌概念發表記者會，公布行銷活動計劃。森田亮表示，台灣赴日旅遊每年超過600萬人次，相當於總人口25%；且根據聯卡中心及JCB 數據顯示，台灣人在日本使用的信用卡，有40%是JCB。

除了日本外，森田亮說，最近幾年年輕人喜歡到韓國旅遊，JCB台灣持卡人在韓國的簽帳金額，於2023年到2024年間成長1.7倍，因此，JCB除了持續深耕日、韓旅遊優惠，也將全力投入台灣的在地活動。

JCB台灣副總經理小島和博表示，目前JCB在台灣的市占率約10%，盼藉提升JCB在年輕消費族群的品牌意象，將市占率提升至15%。相較目前持卡人的年齡層，JCB將眼光投注在更年輕的20、30歲年輕人，這是因為考量消費型態及消費習慣，該族群將是擴大事業重要的市場。

小島和博提及，儘管2025年上半年觀察到消費型態縮減的趨勢，但7月台灣訪日人次仍創新高，台灣政府也持續推動無現金支付，這對信用卡來說是很棒的機會。

JCB說明，自9月3日起將播出新廣告，另也將擇期透過官網推出登錄簽單抽獎活動，盼藉此拓展台灣市場，提升市占率表現。