新台幣向30.8元靠攏 今年以來新台幣升幅縮小至6.86%

外資第3季以來持續匯出，新台幣兌美元維持呈緩貶格局。2日新台幣收在30.678元，單日貶4.8分，呈現連六貶，並再度刷新逾四個月新低。今年以來新台幣的升值幅度縮小至6.86%。

累計第3季，新台幣已貶值7.76角，跌幅達2.53%，幾乎回吐自5月以來的升幅，而主要的跌勢是在8月，8月新台幣貶值6.89角，貶幅為2.25%。新台幣在第3季緩貶下，今年以來的升值幅度縮小至6.86%，已經逐漸接近日、韓，日圓今年以來升值5.09%，韓元升值5.59%。

匯銀主管指出，近期市場消息面不足，投資人多處於觀望，導致交投清淡，不僅台北匯市，整體亞幣走勢同樣低迷。台北加元太兩市成交量僅12.45億美元。新台幣匯價仍受外資動向主導，短線預估外資續偏向匯出，匯價將先測試30.8元關卡，不排除本月重返31元整數價位。

從無本金交割遠期匯率（NDF）來看，一個月期折價幅度縮小至10點，顯示市場看貶氛圍濃厚，甚至不排除未來轉為溢價，反映投資人對新台幣後市的偏貶的看法。

整體亞幣第3季表現普遍承壓，日圓以貶值3.04%居首，其次為韓元貶3%，新台幣則以2.53%的跌幅排名第三弱。專家分析，全球資金正重新評估利差與風險資產配置，亞幣走勢短線仍偏弱，新台幣也難獨善其身。

市場人士均認為，後續走勢將視美國經濟數據與聯準會政策動向而定，若外資持續流出，新台幣匯價恐維持偏弱震盪，需留意是否跌破31元關卡。