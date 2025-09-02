快訊

整理包／高鐵多項新制！車廂禁講電話、自由座不能太自由 違者將被「請下車」

保險接軌ICS祭新過渡措施？ 金管會：評估業者影響

中央社／ 台北2日電

媒體報導，金管會跟保發中心規劃調整壽險業新一代清償能力（TW-ICS）制度，資產淨影響數不再一律用15年分攤。金管會今天表示，目前還在研議中，還需要評估對業者影響，等定案後正式對外說明。

保險業明年元旦將接軌IFRS17及新一代清償能力制度（TW-ICS），媒體報導，保發中心日前提出3大調整方向，包括資本適足率（RBC）逾250%的公司，轉換後ICS以125%計算，缺口可維持15年分攤；若RBC低於250%，ICS是RBC的一半，缺口得在5年內加速補齊；若業者希望ICS衝高到逾125%，額外部分一律5年補完。

金管會保險局副局長蔡火炎表示，為協助保險業全面落實資產負債管理，更合理反映保險業經營風險、保障保護權益，維持金融穩定，金管會2020年9月宣布推動新一代清償能力制度，並將在明年元旦實施，為協助保險業順利實施，金管會在2023年、2024年陸續發布4階段過渡性跟在地化協助措施，協助業者實施新制。

蔡火炎指出，目前已經發布的4階段過度性跟在地化協助措施等內容都沒改變，至於媒體報導保發中心正研議規劃保險業適用過渡措施的相關細節，相關規範內容還在研議中，還需評估對業者影響，等定案後正式對外說明，一定是今年會有確定版本。

保險 金管會

延伸閱讀

丹娜絲颱風受災戶免驚 金管會：金融機構提供貸款展延協助

金管會出手房市要回溫了？估價師：一看就知道不是玩真的

彭金隆揭五大金融科技策略 大學水準 AI 機器人...明年問世

亞資推動辦公室 啟動

相關新聞

一銀盤點房貸活水 年底前還有300億至400億的新作房貸空間

市場鬧房貸荒，一銀尚有活水可助陣。第一金控今日召開法說會，外界關注一銀至今年底尚能承作房貸的量能，對此一銀回應，倘若以每月撥貸70億至80億的金額計算，至今年底...

台幣連6貶改寫4個月新低 終場收30.678元擬測30.7元

美元指數跌深反彈，加上台股欲振乏力，熱錢持續流出，新台幣匯價續貶，今天收盤收在30.678元，貶值4.8分，已經連續6個...

丹娜絲颱風受災戶免驚 金管會：金融機構提供貸款展延協助

金管會表示，丹娜絲颱風受災戶可申辦貸款展延，且展延期間免收利息。為因應丹娜絲颱風對台灣部分地區造成人員傷亡及房屋毀損，行...

新台幣向30.8元靠攏 今年以來新台幣升幅縮小至6.86%

外資第3季以來持續匯出，新台幣兌美元維持呈緩貶格局。2日新台幣收在30.678元，單日貶4.8分，呈現連六貶，並再度刷新...

聯準會延後降息 一銀今年SWAP再賺近135億

目前市場預期美國聯準會最快9月降息，也使一銀今年SWAP再有可觀的獲利進帳。第一金控今日召開法說會，一銀也揭露最新的財務...

星展銀行（台灣）上半年營收盈餘創新高 集團執行總裁陳淑珊再度來台

2025年上半年星展銀行（台灣）營收、盈餘雙創新高，其中營收165億元、年增10%，稅後盈餘44億元、年增65%，手續費...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。