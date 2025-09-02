保險接軌ICS祭新過渡措施？ 金管會：評估業者影響

媒體報導，金管會跟保發中心規劃調整壽險業新一代清償能力（TW-ICS）制度，資產淨影響數不再一律用15年分攤。金管會今天表示，目前還在研議中，還需要評估對業者影響，等定案後正式對外說明。

保險業明年元旦將接軌IFRS17及新一代清償能力制度（TW-ICS），媒體報導，保發中心日前提出3大調整方向，包括資本適足率（RBC）逾250%的公司，轉換後ICS以125%計算，缺口可維持15年分攤；若RBC低於250%，ICS是RBC的一半，缺口得在5年內加速補齊；若業者希望ICS衝高到逾125%，額外部分一律5年補完。

金管會保險局副局長蔡火炎表示，為協助保險業全面落實資產負債管理，更合理反映保險業經營風險、保障保護權益，維持金融穩定，金管會2020年9月宣布推動新一代清償能力制度，並將在明年元旦實施，為協助保險業順利實施，金管會在2023年、2024年陸續發布4階段過渡性跟在地化協助措施，協助業者實施新制。

蔡火炎指出，目前已經發布的4階段過度性跟在地化協助措施等內容都沒改變，至於媒體報導保發中心正研議規劃保險業適用過渡措施的相關細節，相關規範內容還在研議中，還需評估對業者影響，等定案後正式對外說明，一定是今年會有確定版本。