壽險ICS加速攤提新制來了 金管會回應了

保發中心正擬調整壽險業新一代清償能力（TW-ICS）制度，其中有關資產淨影響數分15年認列的計算方式將做調整；保險局副局長蔡火炎說，相關規範還在研議程序中，且需評估對業者影響，金管會將等定案後，再對外說明。

金管會是在2023年11月23日，宣布「台版ICS」第二階段過渡化措施，允許業者在2026年接軌後，其中逾6%高利率單，可再加15年來認列資產淨影響數（指資產、負債依市價認列後的缺口數）以緩解接軌一次性衝擊。

依保局當時以2022年底數字試算，若沒有該措施，業者在2026年接軌時，全體平均ICS僅有30~40%，遠低於100%的法定標準。

這個「淨資產過渡15年」是指接軌後，暫時免認資產跌價，也免增加保單準備金，這15年過渡如同一個15年貸款；若金管會沒有允許讓壽險業「借」這15年，業者接軌後，ICS可能都遠低於100%。

但是，因只給了逾6%高利保單「可借」15年，經試算，原本RBC偏低的壽險公司，接軌ICS後數字「被墊高」；相對RBC原本高的公司，ICS卻被拉低，導致「前段班變後段班、後段班變前段班」的不合理現象。

為讓清償制度轉換後，維持穩定、公平和可預測性，保發中心研擬將「計算方式」做調整，將業者從RBC轉換成ICS後（等於已借15年），若有不足、或是想拉高者，就屬「超借」，這超借部分得分5年還款。

以RBC僅200%的壽險公司為例，轉換後ICS僅100%，若要達到150%，缺口50元必須在5年補完，每年需攤還10元，加上原本缺口分攤，每年總計15元，壓力接近舊制的兩倍。

蔡火炎說，保發中心研擬的是過渡措施的相關細節，這些細節需做進一步研議且做影響性試算，因2026年接軌後就要適用，金管會今年內一定會確定相關細節後發布。