台新銀行勇奪2025卓越銀行評比三項大獎 最佳財富管理獎10連霸

由國內知名財經專業媒體《卓越雜誌》主辦的「2025卓越銀行評比」2日公布得獎名單，台新銀行再創佳績，一舉榮獲 「最佳財富管理獎」十連霸、「最佳多元產品獎」六度獲獎，並首度摘下 「最佳財富增值獎」，充分展現台新銀行在財富管理領域的全方位實力與創新能量。

台新財富管理秉持「認真、專業、懂您」的核心精神，長期深耕各族群財富管理需求，今年更邁向新里程碑，正式取得財管2.0執照，全面升級私人銀行服務，打造「一站式」全生命周期顧問平台，提供涵蓋資產配置、信託、授信、跨境稅務、家族辦公室到傳承規劃的完整解決方案，協助客戶在不同市場情境下安全守護資產，穩健成長、順利傳承。

在跨境服務方面，台新銀行於2025年8月取得進駐「亞洲資產管理中心高雄專區」許可，結合專區試辦業務鬆綁與香港、新加坡據點經驗，推出金融資產組合融資、保費融資、保單融資、家族辦公室服務等創新業務，進一步強化跨境資金管理的靈活度與服務深度，持續鞏固台新銀行在高資產市場的領先地位，成就「最佳財富管理獎」十連霸肯定。

在產品策略上，台新銀行秉持「以客戶利益為先」的原則，透過智慧投組管理系統的人機協作，依據人生階段、投資偏好、財務目標與風險承受度等多元面向，量身打造適合客戶的資產配置建議，並推出涵蓋基金、ETF、海外債券、保險、永續金融商品等多元產品，滿足客戶資產增值、教育基金、退休規劃及永續投資等需求，奪下「最佳多元產品獎」殊榮。

首度榮獲的「最佳財富增值獎」，凸顯台新銀行在資產成長價值上的新突破，運用大數據與AI技術精準洞察客戶需求，透過基金購物車、理財速GO易、網路投保e指fun心保等數位工具，讓投資交易更高效便捷，結合「AI健康分」等跨界服務，將財富管理延伸至保障與健康領域，為客戶創造更全面的價值。

今年適逢台新金控（2887）與新光金控（2888）合併為「台新新光金控」，躍升臺灣第四大金控，將藉由集團資源與通路優勢，協同銀行、保險、證券、投信等子公司全面升級財富管理服務。台新銀行將持續陪伴客戶實現資產成長與永續傳承，成為最值得信賴的智慧好夥伴。