聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
聯準會延後降息，一銀今年SWAP再賺近135億。圖／一銀提供
聯準會延後降息，一銀今年SWAP再賺近135億。圖／一銀提供

目前市場預期美國聯準會最快9月降息，也使一銀今年SWAP再有可觀的獲利進帳。第一金控今日召開法說會，一銀也揭露最新的財務操作獲利數字，其中，SWAP在7月獲利將近85億左右，今年預估全年會比去年153億元縮減15%，大約仍有130億至135億元左右獲利。

一銀內部也估計，若聯準會降息1碼，由於外幣放款利率縮減會比存款來得慢，因此，淨利差會增加1.3至1.7BP；而因應SWAP收益會因降息而減少，一銀在去年已提前布局，增加等值190億台幣的外幣高利債券部位，以來彌補降息之後SWAP收益縮減的部分。

此外，一銀的台股部位也回升，長投加短投部位，合計在230億元。一銀也在法說會上揭露，今年的台股股利收入約20億元，比去年成長2億元，增幅約10%。

一銀最新統計也顯示，今年外幣放款上半年增加8%，全年會增加10%至11%，也會帶動淨利收，其中在外幣放款增加之下，在第二季結束之後，存放利差已有回升，亦帶動海外分行獲利成長，已使一銀海外獲利占比升至26%。

一銀副總蔡淑慧指出，前三名獲利分行，依序為香港、倫敦、布里斯本，其中，香港雖然因為降息而使獲利年減16%，但目前獲利3120萬美元，仍為一銀海外分行居冠，第二名是倫敦分行，獲利1830萬美元，年成長256%，主要受惠於去年打呆完畢且今年已有放款成長，第三名是澳洲布里斯本，獲利1070萬美元，年成長35%。

