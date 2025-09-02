快訊

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
一銀盤點房貸活水，年底前還有300億至400億的新作房貸空間。圖／一銀提供
市場鬧房貸荒，一銀尚有活水可助陣。第一金控今日召開法說會，外界關注一銀至今年底尚能承作房貸的量能，對此一銀回應，倘若以每月撥貸70億至80億元的金額計算，至今年底，還有300至400億元的新作房貸空間，一銀估計今年全年的房貸成長率5%至7%，至年底會較去年底淨增400億元的房貸餘額。

一銀副總蔡淑慧說明，目前一銀的房貸業務在排撥上，大約排撥2個月左右；至於整批性分戶房貸，蔡淑慧說明最新狀況指出，現在土建融案主要是社宅及都更危老放款增加，都更危老加社宅的相關土建融為236億，但一般土建融則減少約80億元，因此，整體土建融餘額增加156億元。

一般而言，土建融案所衍生的分戶房貸量，會是原本土建融金額的3倍以上；蔡淑慧說，目前一銀自行所承作的土建融，其衍生的整批分戶房貸僅會部分承接，而不會全數承接，估計一銀今年全年會承作的分戶房貸量，大約在500億至600億元之間。

而若以銀行法第72條之2來計算，一銀所能承作的房貸空間，房貸至年底餘額還有40億元的成長，若以每月撥貸80億的金額計算，加總起來，一銀至年底，大約還有300億至400億元的空間可承作新房貸。

