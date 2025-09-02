三商美邦人壽2025「益起童樂繪」保戶子女寫生比賽 即日起開放報名

快訊

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
三商美邦人壽2025「益起童樂繪」保戶子女寫生比賽，即日起開放線上報名至9月29日止。三商美邦人壽／提供
三商美邦人壽2025「益起童樂繪」保戶子女寫生比賽，即日起開放線上報名至9月29日止。三商美邦人壽／提供

三商美邦人壽（2867）2025「益起童樂繪」保戶子女寫生比賽，即日起開放線上報名至9月29日止，多樣豐富好禮等你帶回家，凡完成報名即可參加電子禮券抽獎。寫生比賽日將於11月8日在全台六地（台北、桃園、台中、嘉義、台南、高雄）舉辦，當天現場報到可領取限量環保餐具組，繳交完成畫作還可獲得該公司吉祥物三商Boby法蘭絨毛毯。本次比賽將由專業評審評選出292幅優秀畫作，得獎者可獲得7-11禮券、專屬獎狀及精美獎品，還有台新銀行特別提供每位得獎者「自動感應洗手機」乙台。

今年保戶子女寫生比賽以「益起童樂繪」為活動主軸，從繪畫出發，開啟一場寓教於樂的童樂繪，活動現場特別規劃六大兒童相關議題趣味闖關挑戰，涵蓋理財防詐、反霸凌、性別平等、健康運動、食農教育與環保愛地球，闖關完成還可獲得小禮物！三商美邦人壽希望透過遊戲互動，讓孩子在歡笑中學習，在體驗中成長，亦期望保戶家庭用畫筆記錄美好時光，和孩童一起用關卡學知識，共同啟發孩子多元成長的關鍵力，與努力守護兒童的未來，歡迎保戶們共襄盛舉。

長期以來，三商美邦人壽關懷社會大眾公益團體，發揮企業正向影響力，本次活動攜手罕見疾病基金會，每1人完成報名，該公司即捐出5元響應支持「罕病兒童醫療照護計畫」，同時，於活動現場募集發票，凡捐出3張2025年9-10月有效發票，即可獲得三商Boby陶瓷杯墊，讓愛透過發票傳遞，支持罕病病友給予力量。此外，三商美邦人壽亦再次與台灣玩具圖書館協會合作，號召保戶家庭攜帶家中擱置的玩具至現場捐贈，讓資源循環再利用，實踐環保愛地球。所募集的玩具將由協會人員整理後，免費提供社區、學校、社會等福利機構使用，同時推廣全齡共玩的永續精神。

三商美邦人壽長期秉持「一句承諾 一生的朋友」的品牌精神，善盡企業社會責任，積極投入金融保險教育、環境永續與公益行動，並落實聯合國永續發展目標（SDGs），期待帶動更多民眾關注兒童福祉與社會關懷，共同打造更溫暖的未來。

環保 三商美邦人壽

