台幣連6貶改寫4個月新低 終場收30.678元擬測30.7元

美元指數跌深反彈，加上台股欲振乏力，熱錢持續流出，新台幣匯價續貶，今天收盤收在30.678元，貶值4.8分，已經連續6個交易日收黑，並改寫4個月新低，緩步靠向30.7元。市場觀望氛圍濃厚，台北及元太外匯市場總成交金額僅12.45億美元。

美國上週公布的通膨數據符合預期，市場對聯準會9月降息的期待升溫，美元應聲下挫，不過指數跌深反彈，今天站回98之上，亞幣普遍承壓。

台灣今天股匯市同步走弱，台股高檔震盪，終場下跌54.95點，收在24016.78點，守住24000點大關。

新台幣兌美元今天開盤價為30.65元，早盤偏弱震盪，但午後貶勢擴大，終場收在最低30.678元。

儘管外資終止連5賣，今天轉為小幅買超台股，外匯交易員表示，外資於匯市無顯著方向性，午後偏向匯出，加上部分投信將投資款匯出海外，導致新台幣續貶。

外匯交易員指出，8月以來熱錢持續流出，是新台幣延續貶勢的關鍵，然而，市場靜待本週將公布的美國非農數據，據以判斷聯準會後續降息的策略，觀望氣氛濃厚，預估直到聯準會會議結束，局勢才會比較明朗，再者，台股已經漲至波段高點，在沒有新的題材刺激之下，外資缺乏大舉匯入的理由。

外匯交易員表示，短線新台幣趨貶方向不變，出口商心態明顯轉為惜售，更讓匯價缺乏支撐，照此態勢看來，新台幣應該很快就會見到30.7元。

根據央行統計，美元指數今天強彈0.66%，主要亞幣全數走弱，韓元小跌0.08%，新台幣貶0.16%，人民幣下挫0.22%，日圓跌勢最重，重貶1.06%。