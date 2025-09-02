快訊

驚悚畫面曝光！國1南下3車追撞 1車起火駕駛燒成焦屍

75歲資深藝人傳呼吸不順急送醫 女婿蕭敬騰牽妻ICU外守候

搭飛機託運行李前 專家教千萬記得做1件事：曾救過我2次

聽新聞
0:00 / 0:00

台幣連6貶改寫4個月新低 終場收30.678元擬測30.7元

中央社／ 台北2日電
新台幣匯價續貶，今天收盤收在30.678元，貶值4.8分，已經連續6個交易日收黑。圖／聯合報系資料照片
新台幣匯價續貶，今天收盤收在30.678元，貶值4.8分，已經連續6個交易日收黑。圖／聯合報系資料照片

美元指數跌深反彈，加上台股欲振乏力，熱錢持續流出，新台幣匯價續貶，今天收盤收在30.678元，貶值4.8分，已經連續6個交易日收黑，並改寫4個月新低，緩步靠向30.7元。市場觀望氛圍濃厚，台北及元太外匯市場總成交金額僅12.45億美元。

美國上週公布的通膨數據符合預期，市場對聯準會9月降息的期待升溫，美元應聲下挫，不過指數跌深反彈，今天站回98之上，亞幣普遍承壓。

台灣今天股匯市同步走弱，台股高檔震盪，終場下跌54.95點，收在24016.78點，守住24000點大關。

新台幣兌美元今天開盤價為30.65元，早盤偏弱震盪，但午後貶勢擴大，終場收在最低30.678元。

儘管外資終止連5賣，今天轉為小幅買超台股，外匯交易員表示，外資於匯市無顯著方向性，午後偏向匯出，加上部分投信將投資款匯出海外，導致新台幣續貶。

外匯交易員指出，8月以來熱錢持續流出，是新台幣延續貶勢的關鍵，然而，市場靜待本週將公布的美國非農數據，據以判斷聯準會後續降息的策略，觀望氣氛濃厚，預估直到聯準會會議結束，局勢才會比較明朗，再者，台股已經漲至波段高點，在沒有新的題材刺激之下，外資缺乏大舉匯入的理由。

外匯交易員表示，短線新台幣趨貶方向不變，出口商心態明顯轉為惜售，更讓匯價缺乏支撐，照此態勢看來，新台幣應該很快就會見到30.7元。

根據央行統計，美元指數今天強彈0.66%，主要亞幣全數走弱，韓元小跌0.08%，新台幣貶0.16%，人民幣下挫0.22%，日圓跌勢最重，重貶1.06%。

新台幣 外匯市場

延伸閱讀

台股靜候消息收低24,016點、下跌54點 台積電小跌5元

貝森特強調Fed是獨立的 但犯了不少錯

台股ETF受益人終止創高 這八檔逆勢創高

台股多殺多 三大法人、散戶同賣…靠台積撐盤

相關新聞

丹娜絲颱風受災戶免驚 金管會：金融機構提供貸款展延協助

金管會表示，丹娜絲颱風受災戶可申辦貸款展延，且展延期間免收利息。為因應丹娜絲颱風對台灣部分地區造成人員傷亡及房屋毀損，行...

一銀盤點房貸活水 年底前還有300億至400億的新作房貸空間

市場鬧房貸荒，一銀尚有活水可助陣。第一金控今日召開法說會，外界關注一銀至今年底尚能承作房貸的量能，對此一銀回應，倘若以每...

台幣連6貶改寫4個月新低 終場收30.678元擬測30.7元

美元指數跌深反彈，加上台股欲振乏力，熱錢持續流出，新台幣匯價續貶，今天收盤收在30.678元，貶值4.8分，已經連續6個...

星展銀行（台灣）上半年營收盈餘創新高 集團執行總裁陳淑珊再度來台

2025年上半年星展銀行（台灣）營收、盈餘雙創新高，其中營收165億元、年增10%，稅後盈餘44億元、年增65%，手續費...

路透：為解決房貸荒 台灣央行擬對銀行承作首購等貸款釋「彈性空間」

路透引述三名消息人士報導，為解決空前的房貸荒問題，台灣央行近日陸續找銀行「喝咖啡」，或透過電話聯繫個別銀行、進行溝通，針...

帳戶半年未使用餘額又低 當心被列為「靜止戶」暫停線上提匯款功能

詐團猖獗使全體國銀卯力投入阻詐，第一線的銀行員心力交瘁的同時，民眾也深感不便，據銀行業者指出，倘若半年沒有使用的帳戶，裡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。