壽險業鬆口氣！兩大因素加持 匯率避險成本回到暴力升值前水準

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
我國壽險業者匯率避險成本已降回新台幣5月大幅升值前水準。路透
新台幣最近走貶及隨之捲土重來的利差交易，已帶動台灣壽險業者匯率避險成本快速下降，降回新台幣5月大幅升值前水準。

彭博資訊以美元擔保隔夜融資利率（SOFR）及新台幣隱含利率計算的結果顯示，台灣壽險業者以3個月美元／新台幣無本金交割遠期外匯（NDF）避險的成本，已從三個月前的高達14%降至僅3%，為尋求規避匯率劇烈波動風險的保險公司帶來助益。

新台幣兌美元5月初暴力升值後一路走強，總計升值近10%，但7月以來已回貶逾3%，淪為亞洲表現最差貨幣。紐約梅隆銀行（BNY）資深亞太市場策略師張偉勤說：「押多美元兌新台幣的部位回升，是避險成本5月及6月攀上極端水準後下滑的原因，新台幣貶破30元兌1美元價位讓許多人感到意外，促使投資人平倉押多新台幣的部位。」

借入低利率貨幣以投資利率較高地區資產的利差交易回溫，也帶動避險成本下滑。法國巴黎銀行（BNP Paribas）新興亞洲利率與外匯策略師簡恩（Chandresh Jain）說：「由於全球波動率不斷下降，投資人紛紛試圖把利差交易納入投資組合。他們正在全球建立高收益貨幣多頭部位，並以新台幣為融資貨幣。」

成本陡降可能提供壽險業者拉高避險比例的良機，但目前看來操作並沒有特別積極。簡恩指出，台灣壽險公司第2季已採取大量避險操作，監管最近的變化也帶動外匯準備金增加，加碼避險的迫切需求隨之下降。他認為從過去的季節性操作來看，台灣壽險公司預料將在第4季後半逐步增加避險部位。

展望新台幣後市，策略師認為，由於美國聯準會（Fed）將降息和台灣經濟基本面維持穩健，新台幣兌美元後市仍看升。張偉勤警告，基於台灣經濟強勁提供支撐讓台股及新台幣前景看多，在美元走弱環境下未採取避險操作，可能衝擊保險業者獲利。

新台幣 壽險業

