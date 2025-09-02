受惠降息 外商銀行在台分行上半年獲利大增逾四成

快訊

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

受惠於美國聯準會降息，外商銀行在台分行資產規模、淨值和獲利持續攀升。金管會表示，目前共有28家外國銀行在台設立分行，截至2025年6月底，外銀在台分行資產總額達新台幣3.89兆元、淨值1.52億元，分別成長10.8％及3.63%，資產規模與淨值持續上升，且資產品質良好，逾放比率僅約0.001%，獲利方面更較去年同期大增43.67％。

金管會銀行局主秘張嘉魁指出，外銀在台分行的28家之中，其中亞太地區設有13家、歐洲地區9家、北美地區6家，經統計今年上半年外銀在台分行稅前盈餘達130.47億元，較去年同期的90.81億元大幅成長超過四成，且近年來其資產規模與獲利狀況維持穩定成長，獲利增加的主因是美國聯準會降息，因美國利率調降，使利率費用大幅減低所致。

張嘉魁表示，外銀在台分行主要從事企業金融業務，提供包括企業貸款、貿易融資、海外業務協助或資訊服務等各類金融產品與服務。部分銀行亦積極配合亞洲資產管理中心政策，發展財富管理及財務顧問服務，滿足高資產客戶及跨國企業的多元需求。截至目前，有申辦且通過高資產業務的外銀在台分行包含法巴銀台北分行、瑞士銀行台北分行，外銀子行則包含渣打、星展和滙豐銀行。

金管會認為，外國銀行在台分行憑藉其豐富的國際經驗及資源，運用總行的全球網絡，為台灣企業及投資者提供專業且多樣化的商品或金融解決方案，也促進台灣金融市場的國際化發展。

金管會強調，將持續關注外國銀行在台分行的財務與業務狀況，督促其發展業務的同時，亦須健全財務結構及維持良好資產品質。同時，也鼓勵外國銀行進一步強化對本地市場的服務能量，提供更貼近台灣需求的金融產品與服務，並與本國金融機構在資本市場、企業融資及永續金融等領域加強合作，共同推動台灣金融市場的國際化與永續發展。

國銀 金管會 美國聯準會

