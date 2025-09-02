星展併花旗消金2周年 2025上半年總收入及稅後盈餘創新高
星展銀行（台灣）整併花旗銀行（台灣）消金業務屆滿2周年，星展集團董事會再度來台舉行，展現集團對台灣市場的重視與承諾，星展集團執行總裁陳淑珊表示，台灣的創新和人才濟濟，是星展對台灣市場深具信心的兩大重要原因。
陳淑珊表示，台灣一直是星展集團的策略發展重心，多年來持續以實際行動展現深耕台灣的承諾，不僅多次增資，更透過一系列重大收購與整併，包括2008年收購寶華銀行、2017年完成澳盛銀行在台個人金融及財富管理的業務移轉，以及2023年整併花旗（台灣）銀行消金業務，逐步擴大在台布局，穩居台灣最大外商銀行的領導地位。
整併屆滿2周年，星展銀行（台灣）展現整合成果，2025年上半年總收入及稅後盈餘雙創新高。企業及消費金融業務手續費收入動能強勁， 2025年上半年增長20%至新台幣66億元，主要受惠保險業務表現亮眼以及有效信用卡成本管理。
若排除匯率變動因素，整體放款及存款規模亦持續擴張，分別突破新台幣6,582億元和8,176億元。信用卡總發卡量逾330萬張，目前市場排名位居前六大。
星展銀行（台灣）總經理黃思翰表示，星展集團長期深耕台灣市場，持續以亞洲網絡優勢、數位創新能力，推動跨市場整合與產品創新，發展策略聚焦三大核心領域，包括輕鬆便捷的支付體驗，完整的財富管理布局，協助企業拓展海外版圖。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言