星展併花旗消金2周年 2025上半年總收入及稅後盈餘創新高

星展銀行（台灣）整併花旗銀行（台灣）消金業務屆滿2周年，星展集團董事會再度來台舉行，展現集團對台灣市場的重視與承諾，星展集團執行總裁陳淑珊表示，台灣的創新和人才濟濟，是星展對台灣市場深具信心的兩大重要原因。

陳淑珊表示，台灣一直是星展集團的策略發展重心，多年來持續以實際行動展現深耕台灣的承諾，不僅多次增資，更透過一系列重大收購與整併，包括2008年收購寶華銀行、2017年完成澳盛銀行在台個人金融及財富管理的業務移轉，以及2023年整併花旗（台灣）銀行消金業務，逐步擴大在台布局，穩居台灣最大外商銀行的領導地位。

整併屆滿2周年，星展銀行（台灣）展現整合成果，2025年上半年總收入及稅後盈餘雙創新高。企業及消費金融業務手續費收入動能強勁， 2025年上半年增長20%至新台幣66億元，主要受惠保險業務表現亮眼以及有效信用卡成本管理。

若排除匯率變動因素，整體放款及存款規模亦持續擴張，分別突破新台幣6,582億元和8,176億元。信用卡總發卡量逾330萬張，目前市場排名位居前六大。

星展銀行（台灣）總經理黃思翰表示，星展集團長期深耕台灣市場，持續以亞洲網絡優勢、數位創新能力，推動跨市場整合與產品創新，發展策略聚焦三大核心領域，包括輕鬆便捷的支付體驗，完整的財富管理布局，協助企業拓展海外版圖。