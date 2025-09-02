快訊

星展銀行（台灣）上半年營收盈餘創新高 集團執行總裁陳淑珊再度來台

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
星展集團執行總裁陳淑珊（左）來台分享營運卓越成果，彰顯集團對台灣市場的高度重視與承諾，與星展銀行（台灣）總經理黃思翰，一同出席2025星展集團記者會。記者蘇健忠／攝影
2025年上半年星展銀行（台灣）營收、盈餘雙創新高，其中營收165億元、年增10%，稅後盈餘44億元、年增65%，手續費收入亦大幅成長20%。

整併屆滿兩周年，集團董事會再度來台。星展集團執行總裁陳淑珊指出，台灣一直是策略發展重心，過去歷經寶華、澳盛及花旗消金業務的收購整併，奠定星展成為台灣最大外商銀行的地位。

2025年上半年增長20%至66億元，主要受惠保險業務表現亮眼以及有效信用卡成本管理。此外，若排除匯率變動因素，整體放款及存款規模亦持續擴張，分別突破6582億元和8176億元。信用卡總發卡量逾330萬張。

集團近年營運動能強勁，2024年總營收達5342億元（約星幣223億元）、淨利2731億元（約星幣114億元），股東權益報酬率達18%，名列全球百大銀行第七。

星展銀行（台灣）總經理黃思翰表示，未來將聚焦三大核心：其一，提供跨境速匯、TWQR支付等便捷支付體驗；其二，強化財富管理，服務超高資產與新興富裕族群；其三，協助台灣企業拓展海外版圖，尤其深耕東南亞市場。

星展銀今年第三度獲得歐元雜誌的「全球最佳銀行」稱號，此外，更連續16年被環球金融雜誌評為「亞洲最安全銀行」，並多次榮獲「台灣最佳國際銀行」、「台灣最佳國際私人銀行」等殊榮。

相關新聞

丹娜絲颱風受災戶免驚 金管會：金融機構提供貸款展延協助

金管會表示，丹娜絲颱風受災戶可申辦貸款展延，且展延期間免收利息。為因應丹娜絲颱風對台灣部分地區造成人員傷亡及房屋毀損，行...

一銀盤點房貸活水 年底前還有300億至400億的新作房貸空間

市場鬧房貸荒，一銀尚有活水可助陣。第一金控今日召開法說會，外界關注一銀至今年底尚能承作房貸的量能，對此一銀回應，倘若以每月撥貸70億至80億的金額計算，至今年底...

台幣連6貶改寫4個月新低 終場收30.678元擬測30.7元

美元指數跌深反彈，加上台股欲振乏力，熱錢持續流出，新台幣匯價續貶，今天收盤收在30.678元，貶值4.8分，已經連續6個...

路透：為解決房貸荒 台灣央行擬對銀行承作首購等貸款釋「彈性空間」

路透引述三名消息人士報導，為解決空前的房貸荒問題，台灣央行近日陸續找銀行「喝咖啡」，或透過電話聯繫個別銀行、進行溝通，針...

帳戶半年未使用餘額又低 當心被列為「靜止戶」暫停線上提匯款功能

詐團猖獗使全體國銀卯力投入阻詐，第一線的銀行員心力交瘁的同時，民眾也深感不便，據銀行業者指出，倘若半年沒有使用的帳戶，裡...

