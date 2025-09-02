星展銀行（台灣）上半年營收盈餘創新高 集團執行總裁陳淑珊再度來台

2025年上半年星展銀行（台灣）營收、盈餘雙創新高，其中營收165億元、年增10%，稅後盈餘44億元、年增65%，手續費收入亦大幅成長20%。

整併屆滿兩周年，集團董事會再度來台。星展集團執行總裁陳淑珊指出，台灣一直是策略發展重心，過去歷經寶華、澳盛及花旗消金業務的收購整併，奠定星展成為台灣最大外商銀行的地位。

2025年上半年增長20%至66億元，主要受惠保險業務表現亮眼以及有效信用卡成本管理。此外，若排除匯率變動因素，整體放款及存款規模亦持續擴張，分別突破6582億元和8176億元。信用卡總發卡量逾330萬張。

集團近年營運動能強勁，2024年總營收達5342億元（約星幣223億元）、淨利2731億元（約星幣114億元），股東權益報酬率達18%，名列全球百大銀行第七。

星展銀行（台灣）總經理黃思翰表示，未來將聚焦三大核心：其一，提供跨境速匯、TWQR支付等便捷支付體驗；其二，強化財富管理，服務超高資產與新興富裕族群；其三，協助台灣企業拓展海外版圖，尤其深耕東南亞市場。

星展銀今年第三度獲得歐元雜誌的「全球最佳銀行」稱號，此外，更連續16年被環球金融雜誌評為「亞洲最安全銀行」，並多次榮獲「台灣最佳國際銀行」、「台灣最佳國際私人銀行」等殊榮。