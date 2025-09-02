星展銀行台灣整併屆滿兩周年 上半年營收及獲利均創新高

星展銀行（台灣）整併屆滿兩周年，星展集團董事會再度來台舉行，彰顯集團對台灣市場的高度重視與承諾。 受惠於營運規模擴大與整併綜效發揮，星展銀行（台灣）2025年上半年成績卓越，總收入達新台幣165億，年增10%，稅後純益更大幅攀升至新台幣44億，年增高達65%，雙雙創下歷史新高。

星展集團執行總裁陳淑珊表示，「台灣一直是星展集團的策略發展重心，我們多年來持續以實際行動展現深耕台灣的承諾，不僅多次增資，更透過一系列重大收購與整併，包括2008年收購寶華銀行、2017年完成澳盛銀行在台個人金融及財富管理的業務移轉，以及2023年整併花旗（台灣）銀行消金業務，逐步擴大在台布局，穩居台灣最大外商銀行的領導地位。」

星展集團成績表現亮眼，總收入從2010年的新幣71億（約新台幣1,701億） 成長逾三倍，至2024年的新幣223億（約新台幣5,342億）；淨利更從2010年的新幣27億（約新台幣647億）躍升逾四倍，至2024年的新幣114億（約新台幣2,731億），雙雙創下15年來的高點。股東權益報酬率亦自2010年10.2%提升至2024年的18%，穩居全球百大銀行第七名 ( 股東權益報酬率排名 )。今年上半年，集團更持續展現韌性，儘管面對全球地緣政治變化及總體經濟動盪的挑戰，總收入再度攀升5%，達新幣116億（約新台幣2,779億）。稅前盈餘亦提升3%到新幣68.3億 (約新台幣1,636億)，雙創新高。

陳淑珊表示：「身為『亞洲最安全銀行』以及全球領先的金融機構之一，星展銀行以穩健的實力和台灣客戶一起在變動環境中掌握新契機，開創成長新格局；尤其是透過我們在亞洲和其他關鍵市場的深厚布局，積極協助台灣客戶拓展海外版圖。我們發現對許多客戶來說，事業發展不僅止於規模的擴張，更在於累積與傳承長遠的價值。星展銀行透過數位創新的優勢，結合專業的財富管理和傳承規劃，持續攜手客戶推動財富穩健增長，打造跨世代的傳世基業。」