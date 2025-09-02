快訊

彭振聲詰問完無串證可能…柯文哲可望交保或延押？北院9月4日開訊問庭

檢查車輛出意外！十軍團士官手指遭風扇切斷 送醫「無法接回」

驚悚畫面曝光！國1南下3車追撞 1車起火駕駛燒成焦屍

星展銀行台灣整併屆滿兩周年 上半年營收及獲利均創新高

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

星展銀行（台灣）整併屆滿兩周年，星展集團董事會再度來台舉行，彰顯集團對台灣市場的高度重視與承諾。 受惠於營運規模擴大與整併綜效發揮，星展銀行（台灣）2025年上半年成績卓越，總收入達新台幣165億，年增10%，稅後純益更大幅攀升至新台幣44億，年增高達65%，雙雙創下歷史新高。

星展集團執行總裁陳淑珊表示，「台灣一直是星展集團的策略發展重心，我們多年來持續以實際行動展現深耕台灣的承諾，不僅多次增資，更透過一系列重大收購與整併，包括2008年收購寶華銀行、2017年完成澳盛銀行在台個人金融及財富管理的業務移轉，以及2023年整併花旗（台灣）銀行消金業務，逐步擴大在台布局，穩居台灣最大外商銀行的領導地位。」

星展集團成績表現亮眼，總收入從2010年的新幣71億（約新台幣1,701億） 成長逾三倍，至2024年的新幣223億（約新台幣5,342億）；淨利更從2010年的新幣27億（約新台幣647億）躍升逾四倍，至2024年的新幣114億（約新台幣2,731億），雙雙創下15年來的高點。股東權益報酬率亦自2010年10.2%提升至2024年的18%，穩居全球百大銀行第七名 ( 股東權益報酬率排名 )。今年上半年，集團更持續展現韌性，儘管面對全球地緣政治變化及總體經濟動盪的挑戰，總收入再度攀升5%，達新幣116億（約新台幣2,779億）。稅前盈餘亦提升3%到新幣68.3億 (約新台幣1,636億)，雙創新高。

陳淑珊表示：「身為『亞洲最安全銀行』以及全球領先的金融機構之一，星展銀行以穩健的實力和台灣客戶一起在變動環境中掌握新契機，開創成長新格局；尤其是透過我們在亞洲和其他關鍵市場的深厚布局，積極協助台灣客戶拓展海外版圖。我們發現對許多客戶來說，事業發展不僅止於規模的擴張，更在於累積與傳承長遠的價值。星展銀行透過數位創新的優勢，結合專業的財富管理和傳承規劃，持續攜手客戶推動財富穩健增長，打造跨世代的傳世基業。」

新台幣 星展銀行

延伸閱讀

整理包／郭富城高雄演唱會　場次票價、搶票管道時間、座位表一次看

彰銀：2025年盈餘將創高

台新銀行進駐亞資中心高雄專區 私人銀行服務版圖再擴張

手刀快搶！韓女團TWICE宣布11/23再加場 明上午11點2場同步開賣

相關新聞

丹娜絲颱風受災戶免驚 金管會：金融機構提供貸款展延協助

金管會表示，丹娜絲颱風受災戶可申辦貸款展延，且展延期間免收利息。為因應丹娜絲颱風對台灣部分地區造成人員傷亡及房屋毀損，行...

一銀盤點房貸活水 年底前還有300億至400億的新作房貸空間

市場鬧房貸荒，一銀尚有活水可助陣。第一金控今日召開法說會，外界關注一銀至今年底尚能承作房貸的量能，對此一銀回應，倘若以每月撥貸70億至80億的金額計算，至今年底...

台幣連6貶改寫4個月新低 終場收30.678元擬測30.7元

美元指數跌深反彈，加上台股欲振乏力，熱錢持續流出，新台幣匯價續貶，今天收盤收在30.678元，貶值4.8分，已經連續6個...

星展銀行（台灣）上半年營收盈餘創新高 集團執行總裁陳淑珊再度來台

2025年上半年星展銀行（台灣）營收、盈餘雙創新高，其中營收165億元、年增10%，稅後盈餘44億元、年增65%，手續費...

路透：為解決房貸荒 台灣央行擬對銀行承作首購等貸款釋「彈性空間」

路透引述三名消息人士報導，為解決空前的房貸荒問題，台灣央行近日陸續找銀行「喝咖啡」，或透過電話聯繫個別銀行、進行溝通，針...

帳戶半年未使用餘額又低 當心被列為「靜止戶」暫停線上提匯款功能

詐團猖獗使全體國銀卯力投入阻詐，第一線的銀行員心力交瘁的同時，民眾也深感不便，據銀行業者指出，倘若半年沒有使用的帳戶，裡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。