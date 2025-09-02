快訊

確定了！南投草屯明年發兒童生日禮金 每人2萬元「一路發到5歲」

怕丟臉？金正恩捨專機改搭20小時火車訪陸 原因與普亭有關

新光三越金卡會員來了！單月消費60萬元即升等 獨享6大禮遇

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
新光三越打造專屬服務生活圈！年消費60萬元即晉升金卡會員獨享6大禮遇。新光三越／提供
新光三越打造專屬服務生活圈！年消費60萬元即晉升金卡會員獨享6大禮遇。新光三越／提供

新光三越為提升超過420萬會員的服務體驗，於2025年10月1日起會員制度全新升級，在現有的橘卡會員、貴賓卡會員與銀卡會員之外，全新規劃「金卡會員」級別，凡單月累積消費達60萬元或於銀卡效期內消費60萬元的消費者，即可升等為金卡會員，享受高規格的6大專屬禮遇。

新光三越金卡6大專屬領域包括：首創一對一專屬服務顧問，從新品推薦到禮品購買，專人專責全方位服務讓會員購物體驗全面升級、專屬金卡貴賓廳，會員每日享1小時休憩時光，搭配貼心迎賓飲品與專屬時尚刊物《SKM Media》，讓購物之旅化身紓壓的悠閒片刻、攜手570大品牌推出專場活動╱限定夯品搶先買╱獨享菜色、生日限定好禮！點數2倍送╱新光影城╱skm online等專屬優惠、獨享消費點數1.5倍送、每月享免費停車時數16小時，每日更可享停車折抵最高6小時（含消費折抵）。

新光三越表示，藉由「金卡會員」制度，將進一步深化高端客層經營，透過更精緻的服務與獨家活動，強化會員黏著度，並攜手品牌夥伴，持續推出差異化體驗與專屬回饋。

【新光三越金卡會員權益】

會員效期：一年

會員門檻：貴賓卡會員當年度單月累積消費達60萬元（跨月消費不適用），即可於次月升等為金卡會員（會員效期內累積消費達60萬元，可於續會金卡資格）

銀卡會員於銀卡效期內累積消費滿60萬元，即可於次月升等金卡會員

會員權益：

1.專屬服務顧問：享一對一專屬顧問，提供即時活動訊息與個人化商品推薦

2.金卡專屬貴賓廳：限金卡會員使用，每次使用時間為1小時，享有迎賓飲品，可攜伴1名入場

3.停車優惠：每月享4次免費停車優惠，每次折抵為4小時（含消費折抵最高停車上限6小時）

4.點數權益：單筆消費滿100元，回饋以貴賓卡（普級）點數計算之1.5倍（10點折抵1元）

5.生日優惠：【當日】享點數雙倍送／新光影城生日優惠價，【當月】skm online專屬折扣優惠等

6.不定期專屬優惠：金卡專屬卡友禮、關係企業專屬優惠等

消費 新光三越

延伸閱讀

新光三越台南小北門店塞爆 急開2條免費接駁巡迴公車

台中新光三越使用計畫市府同意備查 9月5日可分層進貨

新光三越小北門店今試營運人潮湧現 台南警查處違停111件

新光三越小北門店首日人潮衝5萬人 搶北區百貨商機

相關新聞

帳戶半年未使用餘額又低 當心被列為「靜止戶」暫停線上提匯款功能

詐團猖獗使全體國銀卯力投入阻詐，第一線的銀行員心力交瘁的同時，民眾也深感不便，據銀行業者指出，倘若半年沒有使用的帳戶，裡...

路透：為解決房貸荒 台灣央行擬對銀行承作首購等貸款釋「彈性空間」

路透引述三名消息人士報導，為解決空前的房貸荒問題，台灣央行近日陸續找銀行「喝咖啡」，或透過電話聯繫個別銀行、進行溝通，針...

明年國防預算 GDP 3.32% 賴總統：挫敗任何侵犯企圖

賴清德總統2日上午出席「114年軍人節暨全民國防教育日表揚大會」，他指出，唯有強化國防戰力，落實全民團結，才能真正守護國...

和2008年金融海嘯相比 上銀總裁卓永財：這次不一樣

工具機和機械業受美國關稅衝擊，業界感受到不景氣。對比2008年金融海嘯，上銀集團總裁卓永財上午說，這次的經濟狀況跟過去不...

LINE Bank首創「友感帳戶」提升管帳效率 喊出百種團體帳務情境都適用

純網銀LINE Bank日前推出市場上唯一整合金融、社群與帳務的「友感帳戶」金融服務，喊出全台2300萬人100種以上團...

防詐防到變擾民 轉帳給自己被鎖戶 提說明才解凍

防詐防到變擾民。近期銀行接獲許多投訴，戶頭半年沒動，轉帳給自己卻被要求重新說明用途，否則連提款、轉帳都無法進行，還有人假...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。