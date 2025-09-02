路透：為解決房貸荒 台灣央行擬對銀行承作首購等貸款釋「彈性空間」

路透引述三名消息人士報導，為解決空前的房貸荒問題，台灣央行近日陸續找銀行「喝咖啡」，或透過電話聯繫個別銀行、進行溝通，針對銀行承作首購、新青安及自辦都更等政策性貸款，將給予銀行自主管理時的彈性調整空間。

換言之，目前有部分銀行，尤其是公股銀行因承作首購、自辦都更，抑或配合政策承作危老都更貸款等放款，導致銀行無法達到自主管理的不動產集中度控管目標，央行將給予相關銀行彈性調整空間。

一名知情人士說：「如果是首購、新青安，讓你排撥順一點、不要排撥那麼久，導致目標有點偏離或是稍微差一點點，那是OK的啦。」「就是不要炒房、炒地。」

面臨一波波交屋潮，房貸需求大增，惟各銀行因受限於承作房貸的水位逼近銀行法第72-2條規定上限（俗稱不動產放款天條），加上央行去年要求各銀行加強自主管理，嚴控不動產集中度等，導致民眾取得房貸難度升高，排隊等待撥款時間也拉長到一到三個月，甚至引發預售屋解約潮，亦衝擊房市交易。

為解決前述相關問題、加快房貸撥款速度等，消息人士表示，央行近日陸續與數家大型公股銀行溝通，並釋出「軟性」鬆綁等訊息，即稍稍開大「房貸水龍頭」，冀能緩和當前的房貸荒等問題。

台灣央行官方暫無對此回應。