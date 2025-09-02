聽新聞
0:00 / 0:00
路透：為解決房貸荒 台灣央行擬對銀行承作首購等貸款釋「彈性空間」
路透引述三名消息人士報導，為解決空前的房貸荒問題，台灣央行近日陸續找銀行「喝咖啡」，或透過電話聯繫個別銀行、進行溝通，針對銀行承作首購、新青安及自辦都更等政策性貸款，將給予銀行自主管理時的彈性調整空間。
換言之，目前有部分銀行，尤其是公股銀行因承作首購、自辦都更，抑或配合政策承作危老都更貸款等放款，導致銀行無法達到自主管理的不動產集中度控管目標，央行將給予相關銀行彈性調整空間。
一名知情人士說：「如果是首購、新青安，讓你排撥順一點、不要排撥那麼久，導致目標有點偏離或是稍微差一點點，那是OK的啦。」「就是不要炒房、炒地。」
面臨一波波交屋潮，房貸需求大增，惟各銀行因受限於承作房貸的水位逼近銀行法第72-2條規定上限（俗稱不動產放款天條），加上央行去年要求各銀行加強自主管理，嚴控不動產集中度等，導致民眾取得房貸難度升高，排隊等待撥款時間也拉長到一到三個月，甚至引發預售屋解約潮，亦衝擊房市交易。
為解決前述相關問題、加快房貸撥款速度等，消息人士表示，央行近日陸續與數家大型公股銀行溝通，並釋出「軟性」鬆綁等訊息，即稍稍開大「房貸水龍頭」，冀能緩和當前的房貸荒等問題。
台灣央行官方暫無對此回應。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言