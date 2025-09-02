帳戶半年未使用餘額又低 當心被列為「靜止戶」暫停線上提匯款功能

詐團猖獗使全體國銀卯力投入阻詐，第一線的銀行員心力交瘁的同時，民眾也深感不便，據銀行業者指出，倘若半年沒有使用的帳戶，裡面餘額又很低，這類帳戶將有可能被列為「靜止戶」，包括ATM提款或是其他自動化交易功能，將被銀行暫停。

近來不少民眾在社群平台上抱怨，只是想提款，但卻遭到銀行的「錯殺」，一位民眾發現自己帳戶的自動化交易功能被凍結之後上門銀行要求解凍，先是被第一線的行員提問很多問題，包括該民眾即使回答是因應日常生活開銷所需的答案，在第一時間也過不了關，雖然在半小時之後解凍，下午還由主管出面向客戶道歉，但仍讓客戶很光火。

對此銀行業者指出，由於不少銀行的警示帳戶數目增加太多，都相繼採取更多「緊縮」措施，希望能減少警示戶，許多銀行內部檢討之後，發現很多久未動用、裡面餘額又低的帳戶，最有可能被拿去當人頭戶賣掉，因此，已有部分的銀行在三、四個月前開始採取新措施，倘若半年未動用，餘額又低，這時就會先凍結自動化交易功能。除此之外，包括移工帳戶，只要30天、40天沒有新薪資匯入，這時也會被銀行凍結自動化交易功能。

但即使自動化交易功能暫停凍結，民眾只要跟銀行聯繫，仍然可以恢復重新啟動；不過銀行主管也坦言，第一線行員不見得每個人都很擅長去拿捏是否可重新解凍的標準，此時行員就會去請示主管，由主管來裁奪。

主管坦言，的確因此會造成民眾的不便，但現在銀行面臨警示戶大增要設法降低數字的壓力也非常大，尤其第一線的行員，在第一線執行臨櫃阻詐時，經常遭到客戶的辱罵，還揚言要提告行員，而行員甚至還得看心理科醫生，只能希望客戶能夠體諒，共體時艱。