國人「豐」進場 永豐金證券大戶投 APP 助輕鬆上手

當沖降稅延長至2027年底，市場流動性明顯升溫。臺灣證券交易所與櫃買中心統計，今(2025)年1至8月當沖交易金額占整體成交量超過37%，成台股不可忽視的主流動能。永豐金證券2日首次揭露同期當沖用戶態樣，發現40至60歲用戶當沖交易金額占全體自然人當沖交易金額比重高達53.11%、為當沖主力先鋒；30歲以下占比最少，顯示年輕人仍處於學習階段，操作相對保守。

惟以歷年趨勢來看，永豐金證券發現30歲以下年輕當沖用戶正在快速崛起，當沖交易金額占比從2021年至今年8月底，4年8個月時間增加逾1倍，是所有年齡層中增幅最多。觀察年輕用戶在2022年與2023年大舉進場，當沖交易占比快速增加，2024年起成長率逐漸走緩，可能反映2023年法定開戶年齡下修，與2024年市場成熟或操作更謹慎有關。

為幫助新手當沖投資族穩健入場，永豐金證券宣布給兩大友善服務。第一，推出「投資先知道」系列教學影片，針對不同族群量身打造交易知識與風險觀念，最新推出影片包括「當沖入門」。第二，當沖交易以頻繁買賣、賺取價差為目的，交易成本成為獲利關鍵，數位工具輔助不可或缺，旗下投資平台「大戶投APP」針對當沖族群設計三大友善功能：

1.損益即時試算：即時列出持股成本均價，並模擬最新成交價上下三檔的損益金額，考量手續費與交易稅，試算結果貼近真實交易情境，讓獲利不再靠猜。

2.今可沖模式：即時顯示可沖股票清單，價差一目了然。包含今日新增庫存或昨餘庫存賣出，都呈現於「今可沖」列表上，出價差明確供投資者參考。

3.閃電下單功能：提供光速模式與自訂面板排序，搭配分時閃電指標，協助投資人光速下單、快速計算成交價連續累加量，精準掌握進出場時機。