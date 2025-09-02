快訊

民眾黨走讀衝突…列被告 黃國昌嗆「賴清德放馬過來」絆倒踉蹌

罵趙少康「不認骨血」民視先賠205萬 周玉蔻不願分擔：沒告它就很好了

千粉塞爆信義區爭睹！舒華忍不住「一秒講出真心話」

LINE Pay將專營電支 LINE Bank：持續合作關係

中央社／ 台北2日電

金管會7月宣布，許可LINE Pay申設專營電子支付機構LINE Pay Money，並將於年底與一卡通分道揚鑣。LINE Bank今天表示，過去跟第三方支付LINE Pay就有合作，作為集團下兄弟公司成員，未來持續跟電子支付機構LINE PayMoney合作。

純網銀LINE Bank今天上午舉行友感帳戶說明會。LINE Bank行銷處副總經理盧道正表示，截至8月LINE Bank戶數達到210萬戶，其中，轉帳服務非常受歡迎，LINE Bank已連續38個月在全台銀行跨行轉帳筆數位居前10大，希望透過友感帳戶，進一步提升用戶黏著度。

LINE Bank產品處台幣存匯部資深協理謝若晴觀察，主要是收到很多用戶回饋，像是有時候當團體主揪、或是代墊費用要跟他人持續追討，也有用戶提到常常中午跟同事一群人出去吃飯，希望可以有更方便的分帳方式，或者家人跟情侶間想要共同管理資金，團隊歷時半年多推出這項服務。

謝若晴指出，LINE Bank友感帳戶不用臨櫃辦理，只要有2名LINE Bank用戶，就可以線上開立友感帳戶，概念上等於是主揪本人在LINE Bank下的子帳戶，未來如果有分帳或收帳，在同一個友感帳戶的成員們都可在APP與LINE通知中看到金流通知變化，也不用轉帳後再核對帳號後5碼。

媒體關注，隨著LINE Pay後續申設專營電子支付機構LINE Pay Money，並預計今年12月31日跟一卡通分家，LINE Bank未來是否會加強跟LINE Pay合作。盧道正回應，LINE Bank本來就有透過快點卡跟LINE Pay合作，作為集團下兄弟公司，未來也會持續跟LINE PayMoney合作。

根據LINE Bank內部統計，觀察目前友感帳戶數據，存錢、轉帳到帳戶裡的高峰時間落在晚間8時到10時間，其次是中午12時到下午1時，推測可能跟2時段是用餐與聚會時間有關。進一步觀察使用年齡層，超過7成使用主揪為20到29歲與30到39歲間。

LINE LINE Pay 一卡通

延伸閱讀

台中5人遇詐騙...報案個資遭外洩竟是警員偷傳 檢斥嚴重後果

最高回饋34％ 北富銀九月起支持綁定全支付

防詐防到變擾民 轉帳給自己被鎖戶 提說明才解凍

桃市府美食街攤商七夕突約「DIY」 顧客嚇壞投訴

相關新聞

明年國防預算 GDP 3.32% 賴總統：挫敗任何侵犯企圖

賴清德總統2日上午出席「114年軍人節暨全民國防教育日表揚大會」，他指出，唯有強化國防戰力，落實全民團結，才能真正守護國...

和2008年金融海嘯相比 上銀總裁卓永財：這次不一樣

工具機和機械業受美國關稅衝擊，業界感受到不景氣。對比2008年金融海嘯，上銀集團總裁卓永財上午說，這次的經濟狀況跟過去不...

LINE Bank首創「友感帳戶」提升管帳效率 喊出百種團體帳務情境都適用

純網銀LINE Bank日前推出市場上唯一整合金融、社群與帳務的「友感帳戶」金融服務，喊出全台2300萬人100種以上團...

防詐防到變擾民 轉帳給自己被鎖戶 提說明才解凍

防詐防到變擾民。近期銀行接獲許多投訴，戶頭半年沒動，轉帳給自己卻被要求重新說明用途，否則連提款、轉帳都無法進行，還有人假...

虛擬資產業發展是美國創新、亞洲改良 台灣要跟上恐至少要花兩年

由臺灣金融科技協會主辦的金融科技趨勢論壇FinTechOn 2025暨AFA高峰會2日探討到虛擬資產業的監管發展，歐盟委...

金管會出手房市要回溫了？估價師：一看就知道不是玩真的

繼行政院長卓榮泰公開喊話「水龍頭開大點」，金管會也在1日召集八大行庫開會，要求支持首購族、自住族。不少人認為政府出手了，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。