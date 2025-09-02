LINE Pay將專營電支 LINE Bank：持續合作關係

金管會7月宣布，許可LINE Pay申設專營電子支付機構LINE Pay Money，並將於年底與一卡通分道揚鑣。LINE Bank今天表示，過去跟第三方支付LINE Pay就有合作，作為集團下兄弟公司成員，未來持續跟電子支付機構LINE PayMoney合作。

純網銀LINE Bank今天上午舉行友感帳戶說明會。LINE Bank行銷處副總經理盧道正表示，截至8月LINE Bank戶數達到210萬戶，其中，轉帳服務非常受歡迎，LINE Bank已連續38個月在全台銀行跨行轉帳筆數位居前10大，希望透過友感帳戶，進一步提升用戶黏著度。

LINE Bank產品處台幣存匯部資深協理謝若晴觀察，主要是收到很多用戶回饋，像是有時候當團體主揪、或是代墊費用要跟他人持續追討，也有用戶提到常常中午跟同事一群人出去吃飯，希望可以有更方便的分帳方式，或者家人跟情侶間想要共同管理資金，團隊歷時半年多推出這項服務。

謝若晴指出，LINE Bank友感帳戶不用臨櫃辦理，只要有2名LINE Bank用戶，就可以線上開立友感帳戶，概念上等於是主揪本人在LINE Bank下的子帳戶，未來如果有分帳或收帳，在同一個友感帳戶的成員們都可在APP與LINE通知中看到金流通知變化，也不用轉帳後再核對帳號後5碼。

媒體關注，隨著LINE Pay後續申設專營電子支付機構LINE Pay Money，並預計今年12月31日跟一卡通分家，LINE Bank未來是否會加強跟LINE Pay合作。盧道正回應，LINE Bank本來就有透過快點卡跟LINE Pay合作，作為集團下兄弟公司，未來也會持續跟LINE PayMoney合作。

根據LINE Bank內部統計，觀察目前友感帳戶數據，存錢、轉帳到帳戶裡的高峰時間落在晚間8時到10時間，其次是中午12時到下午1時，推測可能跟2時段是用餐與聚會時間有關。進一步觀察使用年齡層，超過7成使用主揪為20到29歲與30到39歲間。