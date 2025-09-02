明台產險加入 MSIG 20周年 攜手墾丁國家公園守護海洋生態

明台產險適逢加入日本三井住友海上集團（MSIG）20周年，於9月2日與內政部國家公園署墾丁國家公園管理處簽署合作備忘錄，正式啟動海洋生態復育計畫，聚焦珊瑚礁及海草床的保護與再生，進一步落實企業在ESG與永續發展上的承諾。

這是明台產險繼2024年與台江國家公園推動「黑面琵鷺棲地治理」後，再度與國家公園合作，展現企業長期投入環境守護的決心。

墾丁國家公園以豐富的珊瑚礁與海草床聞名，但近年來因氣候變遷、海水升溫及人為干擾，生態系統正面臨嚴峻挑戰。本次合作計畫將透過科學調查、人工復育、公民科學家及社區志工的參與，協助受損的海域恢復生機，並促進生物多樣性。

明台產險後勤支援本部長李志昌表示，今年是公司加入MSIG的第20年，藉由這項里程碑，將過去的努力延續至未來，海洋保育不僅是環境責任，更是企業ESG策略的重要一環。

展望未來，明台產險將持續攜手國家公園、地方社區及公益團體，深化生態保育與永續行動，守護台灣珍貴的自然資源，讓海洋之美能世代相傳。