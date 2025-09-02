快訊

民眾黨走讀衝突…列被告 黃國昌嗆「賴清德放馬過來」絆倒踉蹌

罵趙少康「不認骨血」民視先賠205萬 周玉蔻不願分擔：沒告它就很好了

千粉塞爆信義區爭睹！舒華忍不住「一秒講出真心話」

明台產險加入 MSIG 20周年 攜手墾丁國家公園守護海洋生態

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

明台產險適逢加入日本三井住友海上集團（MSIG）20周年，於9月2日與內政部國家公園署墾丁國家公園管理處簽署合作備忘錄，正式啟動海洋生態復育計畫，聚焦珊瑚礁及海草床的保護與再生，進一步落實企業在ESG與永續發展上的承諾。

這是明台產險繼2024年與台江國家公園推動「黑面琵鷺棲地治理」後，再度與國家公園合作，展現企業長期投入環境守護的決心。

墾丁國家公園以豐富的珊瑚礁與海草床聞名，但近年來因氣候變遷、海水升溫及人為干擾，生態系統正面臨嚴峻挑戰。本次合作計畫將透過科學調查、人工復育、公民科學家及社區志工的參與，協助受損的海域恢復生機，並促進生物多樣性。

明台產險後勤支援本部長李志昌表示，今年是公司加入MSIG的第20年，藉由這項里程碑，將過去的努力延續至未來，海洋保育不僅是環境責任，更是企業ESG策略的重要一環。

展望未來，明台產險將持續攜手國家公園、地方社區及公益團體，深化生態保育與永續行動，守護台灣珍貴的自然資源，讓海洋之美能世代相傳。

產險 國家公園 生態保育

延伸閱讀

墾丁國家公園攜手明台產險 推動海洋生態復育

監委：東沙環礁公園爆大量棘冠海星 危害珊瑚礁

提案國家公園禁光電惹議　藍委：山屋氣象站不受影響

射箭／發揮ESG正向能量 新濠建設隊主場日滿弓迎戰

相關新聞

明年國防預算 GDP 3.32% 賴總統：挫敗任何侵犯企圖

賴清德總統2日上午出席「114年軍人節暨全民國防教育日表揚大會」，他指出，唯有強化國防戰力，落實全民團結，才能真正守護國...

和2008年金融海嘯相比 上銀總裁卓永財：這次不一樣

工具機和機械業受美國關稅衝擊，業界感受到不景氣。對比2008年金融海嘯，上銀集團總裁卓永財上午說，這次的經濟狀況跟過去不...

LINE Bank首創「友感帳戶」提升管帳效率 喊出百種團體帳務情境都適用

純網銀LINE Bank日前推出市場上唯一整合金融、社群與帳務的「友感帳戶」金融服務，喊出全台2300萬人100種以上團...

防詐防到變擾民 轉帳給自己被鎖戶 提說明才解凍

防詐防到變擾民。近期銀行接獲許多投訴，戶頭半年沒動，轉帳給自己卻被要求重新說明用途，否則連提款、轉帳都無法進行，還有人假...

虛擬資產業發展是美國創新、亞洲改良 台灣要跟上恐至少要花兩年

由臺灣金融科技協會主辦的金融科技趨勢論壇FinTechOn 2025暨AFA高峰會2日探討到虛擬資產業的監管發展，歐盟委...

金管會出手房市要回溫了？估價師：一看就知道不是玩真的

繼行政院長卓榮泰公開喊話「水龍頭開大點」，金管會也在1日召集八大行庫開會，要求支持首購族、自住族。不少人認為政府出手了，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。