中信金發行205億元無擔保公司債 強化資金運用

中信金9月2日已完成「一一四年度第一次無擔保普通公司債」發行，總額達新台幣205億元，為因應資金需求及優化財務結構。

本次公司債依發行條件區分為A、B、C、D四券，分別發行金額為63億元、11億元、86億元及45億元，每張票面金額為1,000萬元。利率方面，A券固定年息1.98%、B券年息2.02%、C券年息2.10%，而D券則為2.17%。

在償還年限上，A券為5年期、B券7年期、C券10年期、D券15年期，各券均採到期一次還本方式，利息則依約定定期支付。公司表示，將以自有資金、銀行借款、貨幣市場工具或再度發行債券等方式支應本次債務之償還，並於每次還本付息日前一營業日，將所需資金交付代理機構，確保投資人權益。

本次計畫所需資金總額為新台幣227億元，其中205億元由本次公司債籌措，其餘差額將透過短期借款或商業本票補足。債務償還資金來源已妥善規劃，除確保本金與利息支付外，相關資金運用將嚴格評估風險及必要性，並依規定持續於公開資訊觀測站揭露資訊，維持高度透明度。