經濟日報遠離漂綠專題受肯定 榮獲新世代金融傳播獎

第八屆新世代金融傳播獎2日舉行頒獎典禮，經濟日報記者邱金蘭、林安妮、仝澤蓉與孫靖媛以「遠離漂綠：永續揭露A到A+」專題獲獎，這也是經濟日報連續第八年摘下此殊榮。

新世代金融基金會董事長陳冲表示，設立新聞傳播獎的初衷，是希望金融消息能夠被正確且有深度地詮釋，而非流於情緒化。經過八屆的推動，這一目的已逐漸達成，媒體在傳遞金融資訊時不僅更加專業，也能提出具建設性的觀點。

陳冲指出，這8年來參賽作品日益豐富，題材更加多元。本屆共收到35件參賽作品，為歷年次高，經評審委員會討論後，共選出六件優秀作品獲獎，但也難免留下遺珠之憾。

從投稿內容來看，反詐騙、新青安、ETF等議題，正是過去一年全民高度關注的焦點。媒體不僅敏銳掌握社會趨勢，報導也更貼近公共性金融議題，幫助民眾深入理解與自身相關的金融事務，充分展現基金會「Inform、Innovate、Inspire」的宗旨。

陳冲並特別感謝得獎的新聞從業人員這些年來積極投入，為台灣金融新聞在報導、分析與建議上提供了許多助益，也為未來方向提出指引。他期勉，在金融傳播質與量同步精進的同時，金融業界與監理單位也能共同進步。

陳冲並強調，進步是相對的，也許跟自己比是進步了，但說不定別人進步更快；以GFCI（世界金融中心指數）排名來說，台灣近年的排名都不理想，反觀鄰近的香港則進步很快，不但全球排名第三，與第四名的差距迅速拉開，更已逼近第二名；這正是人家展現進步之處，也值得我們借鏡學習。