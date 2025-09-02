明年國防預算 GDP 3.32% 賴總統：挫敗任何侵犯企圖

賴清德總統2日上午出席「114年軍人節暨全民國防教育日表揚大會」，他指出，唯有強化國防戰力，落實全民團結，才能真正守護國家主權與民主自由。台灣明年度的國防預算達到GDP 3.32%，並可望在2030年前達到GDP 5%，將以堅強的決心和行動挫敗任何侵犯的企圖。

包括國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹、陸軍司令呂坤修、海軍司令唐華、空軍司令鄭榮豐、國防大學校長劉志斌及軍友社理事長黃呈琮等，皆出席活動。

賴總統致詞時表示，明天就是軍人節，向榮獲國軍楷模、模範團體、全民國防教育傑出貢獻獎、推動全民國防教育考核評鑑績優單位、敬軍模範及後備輔導幹部楷模等得獎人，表達最誠摯祝賀與感謝。各位用行動詮釋了軍人的榮譽、紀律與承擔，這份精神不只是軍人的榮耀，更是整個國家的榮耀。

賴總統強調，國防不只是軍人的事，更是全民共同的責任。不論是致力推動全民國防教育有功和軍人之友社推動敬軍活動的先進，以及協助國防事務的後備軍人夥伴，大家都是國軍官兵最堅實的後盾，更是確保國家安全的關鍵力量。

他代表國軍向所有愛護國家、力挺國軍的社會各界表達感謝，正因有大家的加入，國軍才能無後顧之憂投入戰備。

賴總統期盼，國人持續給予國軍最大的支持與鼓勵，並在各自的崗位上貢獻一份心力，當軍隊、政府、企業、社區與人民團結一起，形成全社會防衛韌性，就能讓「國軍是保護台灣最堅強的力量」與「全民是國軍最堅實的後盾」成為台灣最堅定的共同信念。

賴總統提到，今天也是九二海軍節，67年前的九二海戰，海軍官士兵們以寡擊眾，挫敗共軍想要封鎖金門島的意圖、成功執行運補任務，取得戰略性勝利，為八二三砲戰的勝利奠定穩固的基礎。九二海戰以及後續八二三砲戰的勝利，更證明了真正的和平是來自團結抵抗侵略的決心和堅強的實力。

賴總統指出，當前的安全環境比以往更加嚴峻，近年來中共持續以軍機、軍艦，在台海周邊進行高強度活動，甚至結合灰色地帶襲擾、認知作戰等手段，意圖改變台海現狀、削弱國人信心，這不僅是對台灣民主自由的威脅，更是對整個民主世界的挑戰。

賴總統談到，今年是第二次世界大戰終戰80周年，從二戰的勝利到九二海戰以及八二三砲戰的光輝，最寶貴的教訓就是「團結必勝、侵略必敗」。和平無價、戰爭沒有贏家，和平是透過實力達到的真和平。唯有強化國防戰力，落實全民團結，才能真正守護國家主權與民主、自由、人權。

賴總統也說，國軍是國家安全的基石，政府責無旁貸要做最堅定的後盾，去年特別請國防部顧立雄部長全面檢視並提升國軍待遇。從今年4月以來，不論是調升志願役勤務與戰鬥部隊加給或是調升網路戰、戰航管、電訊偵測三項加給，都已經正式生效，實質增加官兵薪資。

賴總統強調，國防預算是國家決心的體現，台灣明年度的國防預算按照北約標準已經達到GDP3.32%，也可望在2030年前達到GDP5%的目標。首要之務是強化戰力，透過自主研發與對外採購獲得更精良的武器裝備，以堅強的決心和行動挫敗任何侵犯的企圖，讓世界看見台灣守護國家安全、維護印太和平穩定的決心。