凱基人壽發布「退休焦慮 OUT！凱基人壽鑫享年年打造穩健未來」

經濟日報／ 記者黃登榆／台北即時報導

年齡漸長拉近我們與退休的距離，退休規劃不僅是檢視存款數字那麼簡單，更是對未來生活的想像和預演。退休生活的收入從哪來，支出怎麼控，這攸關退休後希望過哪種生活，並根據預想的生活來確定退休金是否足夠。凱基人壽同理民眾需求，全新推出「凱基人壽鑫享年年終身保險－定期給付型」臺幣還本型商品，協助民眾減緩退休金缺口壓力，讓退休不焦慮，打造安心穩定的樂退人生。

為加強國人退休後的經濟安全，政府積極推動「勞工保險」與「國民年金保險」雙年金制度，勞保局最新統計指出，2024年共有逾187萬人領取勞保老年年金，其中超過半數月領平均不到2萬元，但退休後可能包含更多的醫療照護、休閒旅遊等費用，距離實際生活支出仍有差距；新制勞退雖有分配勞退基金運用收益的機制，但能否支應長壽風險卻存在不確定性。

「凱基人壽鑫享年年終身保險－定期給付型」商品，可選擇6年、12年分期繳費，投保後屆滿第一保單年度即可領取生存保險金；並設計二至六級失能豁免保險費機制，讓保障持續不中斷。此外，身故保險金或完全失能保險金註5可用分期定期給付，做好穩健的保障規劃。

保險金 退休金 凱基人壽

