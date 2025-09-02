快訊

LINE Bank首創「友感帳戶」提升管帳效率 喊出百種團體帳務情境都適用

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
LINE Bank 2日公布整合金融、社群與帳務的「友感帳戶」滿月客戶使用數據。記者林勁傑／攝影
LINE Bank 2日公布整合金融、社群與帳務的「友感帳戶」滿月客戶使用數據。記者林勁傑／攝影

純網銀LINE Bank日前推出市場上唯一整合金融、社群與帳務的「友感帳戶」金融服務，喊出全台2300萬人100種以上團體帳務情境都適用，2日公布服務滿月客戶使用數據，客戶主要開立友感帳戶前三目的分別是生活雜支管理、儲蓄資金與旅遊支出，顯示如伴侶、家人、同事、社友等親朋好友間有一定期間、特定目標需要的族群，最在意尋求簡便的方式處理團體帳務．

把資金存在友感帳戶享優利活存1%，兼顧利息收入更是客戶開立帳戶作為儲蓄資金用途的最主要原因。LINE Bank友感帳戶強調無需臨櫃辦理，輕鬆開立帳戶，集中管理金流，增進親朋好友間的連結感、信賴感，大幅簡化管帳、收帳流程，只要有兩位LINE Bank客戶就可以線上立即開立友感帳戶，更提升金融生活效率。據了解，上線以來客戶使用度佳，目前每日維持約新增200位客戶使用。

LINE Bank說明六大理由造就友感帳戶成為下一個必用社群金融服務：帳戶開立簡便，全程線上開立帳戶，一鍵邀請好友；簡化團體收帳、管帳作業；帳務透明且即時，帳務異動隨時收到LINE通知，手機查詢帳務狀況；藉由共享帳務資訊提升成員參與感；1%優利活存；現金抽獎月月抽，主揪與成員有機會抽現金17,800元。

LINE Bank表示，友感帳戶是目前市場獨一無二整合LINE社群、銀行金流與帳務管理的金融服務，LINE Bank列出全台2300萬人各類族群適用情境高達100多種，適用社群囊括家庭、夫妻、情侶、室友、社團、旅伴、朋友、同事、同好、各種社團團體等數十種。就客戶開立友感帳戶的主要目的生活雜支管理、儲蓄資金與旅遊支出為例，最常見的使用情境就屬生活費及零用金、共同存款、旅行公費袋，可能發生在家庭成員、伴侶與朋友之間，此外如社團同事公費使用、共居房客之間收租帳戶，追星看演唱會買票同好，雖然各種情境使用方式各不相同，但友感帳戶都能提供最佳支援。

觀察到客戶數據顯示，存錢、轉帳到帳戶裡的高峰時間落在晚間的八點到十點之間，其次是中午的十二點到一點，推測於中午、晚間這兩個時間，是用餐、聚會時間，亦是客戶最常處理生活、團體帳務或管理儲蓄支出的時間點，而友感帳戶妥善提供團體帳務處理便利性。

另外，從年齡來看，超過七成使用主揪年齡層落在20-29歲與30-39歲間，顯示友感帳戶使用者由年輕族群擴散到其他客群。此外，主揪性別比例來看，女生較男生多，推測女生更加在意使用金融工具連結團體事務。

