防詐防到變擾民 轉帳給自己被鎖戶 提說明才解凍
防詐防到變擾民。近期銀行接獲許多投訴，戶頭半年沒動，轉帳給自己卻被要求重新說明用途，否則連提款、轉帳都無法進行，還有人假日被通知「金流異常」，等到周一才能臨櫃解鎖。
某大型民營銀行最近出現多筆投訴，都跟帳戶被鎖有關，主要有帳戶進出快速，例如入帳後當天就提領；或是能夠收款，但在取款時才發現已被當警示戶鎖戶。最後民眾只得提供資金證明或其他銀行的往來解鎖；甚至有民眾周日被簡訊通知鎖戶，導致生活與工作全受干擾。
由於詐騙橫行，銀行變成防詐第一線，許多銀行不得不嚴加控管，例如台新銀今年九月起就要調降數位帳戶的轉帳與提款額度：第三類數位帳戶單筆上限從十五萬元降至五萬元、每日限額十萬元；其他一般帳戶也統一限額十萬元。
此外，也有銀行仰賴AI系統，例如富邦銀的「鷹眼系統」，日均掃描上百萬筆交易，確實攔阻詐騙資金。
不過，金融業者表示，確實接獲不少客戶反映莫名被鎖帳戶，主要原因是系統並非人工審查，的確可能錯殺。但是，「詐騙實在太多了」，如果不提早防阻，會讓第一線的行員負擔太大。
