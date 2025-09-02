出國旅遊熱潮與業者力推帶動行動支付成長7% 曾用跨境支付者達19%

快訊

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

資策會產業情報研究所（MIC）發布2025年行動支付消費者調查，曾使用行動支付的國人首度超越九成（92%），選用行動支付（46%）付款已首度超越現金（42%）。有19%用戶曾進行跨境支付，與近兩年的出國旅遊人次成長，同時國內主要電子支付業者積極推動跨境支付有關，特別是針對國人愛旅遊的日本、韓國推出方案，從數據上來看，有近六成曾使用跨境支付的消費者曾在日本當地使用。

針對衍生的支付金融服務，資策會MIC表示，57%用戶曾使用消費以外的支付金融服務，比率較2022、2023年56%變化不大。前五名常使用的支付金融類型，依序為拆轉帳與轉贈點數（38%）、開設銀行數位帳戶（23%）、線上保險（11.4%）、投資理財（10.8%）與線上貸款（6.1%），線上保險增加1.5%、投資理財增加1.1%。MIC資深產業分析師胡自立表示，支付金融的比率近三年變化不大，主要與國人對於行動支付結合金融的認知建立緩慢有關，多數消費者對於行動支付的認知仍偏向小額消費，嘗試使用的支付金融，多是小額投資、小資族理財相關，整體而言，金融業者仍具有金融服務的主場優勢，在宣傳金融方案與教育消費者認知方面需大量挹注資源，對於資源相對有限的電支專營業者較具挑戰。

資策會MIC也進一步調查用戶未來會持續或開始使用的支付與金融服務，前五名依序為拆轉帳與轉贈點數（44%）、跨境支付（25%）、開設銀行數位帳戶（25%）、財務管理（23%）、先買後付（22%）。跨境支付從第四名上升至第二名，但相較於2023年，預期使用比例幾乎都呈現下降，降幅最大的前三名服務，依序為財務管理，減少7.7%，其次為拆轉帳與轉贈點數，減少5.8%，以及開設銀行數位帳戶，減少5.3%。

