50元內小額消費用行動支付首度超越現金 電子支付儲值帳戶比率提高

策會產業情報研究所（MIC）發布2025年行動支付消費者調查，曾使用行動支付的國人首度超越九成（92%），且行動支付已成為無論大小金額消費的優先付費工具，50元內的小額消費，選用行動支付（46%）付款已首度超越現金（42%）。

MIC資深產業分析師胡自立表示，針對50元內小額消費也優先選用行動支付，可預期民眾越來越傾向使用行動支付以減少零錢的攜帶。

資策會MIC表示，常用行動支付的消費者首度突破八成（84％），與第二名的實體卡（71%）差距從2023年7%擴大到2024年13%，在全部支付工具中，僅行動支付正成長（5%），其他如實體卡、現金（65%）、儲值卡（49%）與先買後付（13%）皆微幅衰退，關注使用頻率變化，可發現69%消費者增加使用行動支付的頻率，相反的，高達51%消費者減少使用現金。

另外，整體用戶有更加集中於小額消費的趨勢，平均消費金額有91%集中在1,000元內，以200元內的消費成長最多，從2023年27%成長至2024年32%；也有更多用戶願意在大額消費時使用行動支付，3,001元以上消費從2023年35%增加至2024年37%。

資策會MIC調查用戶在使用支付App的集中度變化，使用5款以內的用戶占86%，其中61%為使用3款以下用戶，而使用6款以上的用戶從2022年11%，微幅增加至2024年14%。資深產業分析師胡自立分析，多數用戶的使用款數仍介於1-5款，如進一步對照使用款數與消費頻率，可發現安裝款數與消費頻率呈正相關，主要是為了能在不同通路使用行動支付，有更多的積極用戶願意安裝5款以上的行動支付。

用戶綁定扣款方式也出現變化，電子支付儲值帳戶（45%）從第四名上升至第二名，目前僅次於手機信用卡（70%），較2023年大幅增加6.8%；手機信用卡微幅減少1.3%，其他綁定方式皆小幅衰退1至2%左右，包含：手機金融卡/綁銀行帳戶（43%）、第三方帳戶（40%）與手機儲值卡（29%）。資深產業分析師胡自立表示，這與國內業者積極推動儲值帳戶有關，然而國人使用行動支付的習慣是經歷逾十年的漫長時間養成，電支業者短期要改變國人愛用信用卡的習慣並不容易，包含預先儲值可能影響綁定意願、客單價無法比照綁定信用卡的用戶等難題，都是推動儲值帳戶綁定持續成長的挑戰。