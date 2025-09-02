50元內小額消費用行動支付首度超越現金 電子支付儲值帳戶比率提高

快訊

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

策會產業情報研究所（MIC）發布2025年行動支付消費者調查，曾使用行動支付的國人首度超越九成（92%），且行動支付已成為無論大小金額消費的優先付費工具，50元內的小額消費，選用行動支付（46%）付款已首度超越現金（42%）。

MIC資深產業分析師胡自立表示，針對50元內小額消費也優先選用行動支付，可預期民眾越來越傾向使用行動支付以減少零錢的攜帶。

資策會MIC表示，常用行動支付的消費者首度突破八成（84％），與第二名的實體卡（71%）差距從2023年7%擴大到2024年13%，在全部支付工具中，僅行動支付正成長（5%），其他如實體卡、現金（65%）、儲值卡（49%）與先買後付（13%）皆微幅衰退，關注使用頻率變化，可發現69%消費者增加使用行動支付的頻率，相反的，高達51%消費者減少使用現金。

另外，整體用戶有更加集中於小額消費的趨勢，平均消費金額有91%集中在1,000元內，以200元內的消費成長最多，從2023年27%成長至2024年32%；也有更多用戶願意在大額消費時使用行動支付，3,001元以上消費從2023年35%增加至2024年37%。

資策會MIC調查用戶在使用支付App的集中度變化，使用5款以內的用戶占86%，其中61%為使用3款以下用戶，而使用6款以上的用戶從2022年11%，微幅增加至2024年14%。資深產業分析師胡自立分析，多數用戶的使用款數仍介於1-5款，如進一步對照使用款數與消費頻率，可發現安裝款數與消費頻率呈正相關，主要是為了能在不同通路使用行動支付，有更多的積極用戶願意安裝5款以上的行動支付。

用戶綁定扣款方式也出現變化，電子支付儲值帳戶（45%）從第四名上升至第二名，目前僅次於手機信用卡（70%），較2023年大幅增加6.8%；手機信用卡微幅減少1.3%，其他綁定方式皆小幅衰退1至2%左右，包含：手機金融卡/綁銀行帳戶（43%）、第三方帳戶（40%）與手機儲值卡（29%）。資深產業分析師胡自立表示，這與國內業者積極推動儲值帳戶有關，然而國人使用行動支付的習慣是經歷逾十年的漫長時間養成，電支業者短期要改變國人愛用信用卡的習慣並不容易，包含預先儲值可能影響綁定意願、客單價無法比照綁定信用卡的用戶等難題，都是推動儲值帳戶綁定持續成長的挑戰。

消費 行動支付

相關新聞

金管會出手房市要回溫了？估價師：一看就知道不是玩真的

繼行政院長卓榮泰公開喊話「水龍頭開大點」，金管會也在1日召集八大行庫開會，要求支持首購族、自住族。不少人認為政府出手了，...

防詐防到變擾民 轉帳給自己被鎖戶 提說明才解凍

防詐防到變擾民。近期銀行接獲許多投訴，戶頭半年沒動，轉帳給自己卻被要求重新說明用途，否則連提款、轉帳都無法進行，還有人假...

虛擬資產業發展是美國創新、亞洲改良 台灣要跟上恐至少要花兩年

由臺灣金融科技協會主辦的金融科技趨勢論壇FinTechOn 2025暨AFA高峰會2日探討到虛擬資產業的監管發展，歐盟委...

富邦信用卡卡友看過來！9月起開放全支付綁定、最高享34%回饋

為了讓消費者在日常生活中享有更便利、豐富的支付選擇，台北富邦銀行信用卡宣布自9月起正式支持全支付App綁定消費，持卡人能...

台幣升勢未止 小廠淌血大廠抗壓 10月財報見真章

新台幣匯率近期飆升至2022年以來最高點，雖有助資金流入，卻對出口導向的台灣企業造成沉重壓力。5月初創下1988年以來最...

金管會化解房貸荒 不動產天條 不得當拒貸理由

金管會昨（1）日召集八大公股銀行討論房貸，銀行局長童政彰做兩大宣示，一、銀行不得以《銀行法》72-2條規定，將自主風控做...

