虛擬資產業發展是美國創新、亞洲改良 台灣要跟上恐至少要花兩年

由臺灣金融科技協會主辦的金融科技趨勢論壇FinTechOn 2025暨AFA高峰會2日探討到虛擬資產業的監管發展，歐盟委員會顧問Peter Kerstens表示，虛擬資產業的發展一直是「美國創新、亞洲改良、歐洲制定規則」，台灣虛擬資產業者認為，台灣更聚焦於洗錢防制和防詐，若要持續改良、跟上美國的腳步，恐還有至少2年的路要走。

Peter Kerstens指出，《加密資產市場監管法》（MiCA法案）要求發行人具備資本、資產準備及合規能力，更將交易所、經紀商、託管及投資管理等關鍵資產服務提供者納入規範，因為投資人與消費者大多透過這些管道進入市場，MiCA法案的核心在於投資人與消費者保護，而執照制度更讓業者只要在一國取得執照，即可進入整個歐盟市場。

Peter Kerstens指出，MiCA合規雖繁瑣，但相對於代幣設計、交易機制及資產託管的技術難題，反而是市場入場券。隨著法規自2024年夏季起分階段生效，未來挑戰將在於監管與業界的落實，以及歐盟27國如何協調立場、在國際舞台上發揮規範制定者的角色。他直言，歐洲市場相對保守，但若能兼顧創新與負責任的行為，將延續「美國創新、亞洲改良、歐洲立規則」的模式，成為全球數位金融的關鍵推手。

亞洲方面，中華民國虛擬通貨商業同業公會理事長鄭光泰指出，日本過去未開放穩定幣交易，導致投資人轉向海外尋找更多元產品，最終促使政府鬆綁；相比之下，台灣目前更聚焦於洗錢防制與防詐，若要開放更多元服務，仍待專法上路後再進一步討論。

泰國金融科技協會會長Chonladet Khemarattana則指出，政府已宣布未來五年免除加密貨幣及數位資產資本利得稅，並推動房地產代幣化、跨境穩定幣測試等創新應用；同時，央行也參與與阿聯酋、中國大陸及香港的跨境批發支付試點計劃；傳統券商更已提供同時交易股票與加密貨幣的服務，加速傳統金融與數位資產市場的融合。