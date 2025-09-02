降息預期助攻！富邦金領13金控挺台股

快訊

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

台積電（2330）第2季晶圓代工市佔率勁揚至70.2%，創下歷史新高，市場更傳出漲價消息，2日股價開高觸及5日線，帶動大盤早盤一度強彈223.3點，衝上24,295.03點。不過，漲多壓力仍在，盤中指數頻頻翻黑，盤面各大類股也逐步向空頭靠攏。

相較之下，金融族群逆勢撐盤。受惠美國聯準會降息預期升溫，市場資金行情看俏，有助推升股市與基金淨值，激勵金控證券及投信手續費收入。早盤由富邦金（2881）領漲逾2%帶頭衝鋒，台新新光金（2887）也在1日獲外資大舉回補29,548張下跟上，13家金控齊步走揚，壽險股三商壽（2867）更續漲超過4%，成為盤面穩定軍心的要角。

8月22日，美國聯準會主席鮑爾在傑克遜霍爾會議釋出「即將降息」訊號，市場氣氛轉趨樂觀。台灣金控龍頭半年報同步傳佳音，壽險業靠股市行情強勢推升投資報酬率，帶動整體獲利亮眼。

富邦金2025年上半年稅後淨利達513.83億元，穩居金控獲利王。其中富邦人壽大舉收割股市紅利，實現投資利益752億元，國內外股票報酬率均逾兩成。富邦金高層表示，將持續採取「逢高減碼、逢低布局」策略，並看好AI產業的中長期潛力。

國泰金控（2882）旗下國泰人壽同樣表現搶眼，上半年股票投資報酬率約8%至9%，實現資本利得341億元，帳上仍握有超過450億元未實現利益。國壽強調，已調整持股結構以降低風險，並伺機布局後市。

新成立的台新新光金控在合併後首場法說會中也釋出利多，透露目前股票部位仍有近100億元未實現利益。法人認為，若美國下半年正式啟動降息循環，將有望進一步推升市場行情，壽險資產評價與金控獲利空間可望再被打開。

