金管會出手房市要回溫了？估價師：一看就知道不是玩真的

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文攝影
繼行政院長卓榮泰公開喊話「水龍頭開大點」，金管會也在1日召集八大行庫開會，要求支持首購族、自住族。不少人認為政府出手了，房貸族有救了，房市回溫有望了。

但真是如此嗎？估價師陳碧源表示，由金管會出面，顯示「總統和行政院長沒有要玩真的」，大家不要期待過高。

銀行房貸接近滿水位，加上央行祭出第七波信用管制措施，近一年民眾買房、交屋申請房貸困難重重，民怨四起，為此行政院長卓榮泰上月27日表示，希望「金融水龍頭要開大一點」，讓自住與首購族不因政策調整而受阻。

事隔四天，金管會邀集8家官股行庫高層，重申對於自住首購族全力支持立場，並做出兩大宣示，一是銀行行不得以《銀行法》72-2條規定，將自主風控做為拒貸或延後撥款的藉口。

第二、金管會嚴禁房貸搭售，各銀行應避免「銷售時點」不當而引發誤會。

不少人認為，政府開始面對房貸問題，房市有救了，高源不動產估價師事務所所長陳碧源表示，八大行庫的「主子」，不是金管會，也不是中央銀行，而是財政部，或者是財政部國庫署。

他表示，如果行政院長是玩真的，就會叫財政部逼八大行庫董總想辦法，想不出來的，就換人做，不然的話，就是財政部長要掉腦袋了。可是現在只讓金管會的小金龍出來應付一下，「顯然，總統和行政院長也沒有要玩真的」，大家不要有過高期待。

房貸 金管會 財政部

