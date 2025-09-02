富邦信用卡卡友看過來！9月起開放全支付綁定、最高享34%回饋

為了讓消費者在日常生活中享有更便利、豐富的支付選擇，台北富邦銀行信用卡宣布自9月起正式支持全支付App綁定消費，持卡人能在全聯福利中心等通路享受便利的刷卡服務，並且結合全支付的點數生態圈，使消費更有彈性、回饋更即時，進一步擴展卡友在生活場域的支付選擇，打造更多元友善的消費環境。

北富銀表示，富邦卡友綁定行動支付消費占比持續增加，消費者在便利商店、網路商店、量販店、超級市場、連鎖餐飲等場域的行動支付綁定率更持續攀升，顯示台灣消費者對信用卡與行動支付的需求和信賴。

目前富邦信用卡已支援LINE Pay、OPEN錢包、全盈+Pay、街口支付、台灣行動支付、Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay等多種支付工具，再加上全支付，涵蓋超商、百貨、網購、交通、餐飲等各式消費場景，成為台灣消費者日常生活不可或缺的夥伴。

慶祝富邦信用卡開放全支付綁定，北富銀與全支付攜手推出多項限時限量加碼回饋。9月1日至12月31日活動期間，富邦卡友首次綁定並消費滿200元即可獲得50全點(1全點=1元)，回饋率高達25%，在眾多行動支付優惠中格外亮眼，原綁定PX Pay的卡友改綁定全支付，如為首次綁定，亦同享活動優惠。

除首綁優惠外，若在全聯之外的商店使用全支付消費，不限金額筆筆可享最高3%全點回饋，日常消費也能輕鬆累積點數，回饋實用且超有感。此外，搭配全支付週年慶，北富銀更祭出獨家加碼方案，9月每週三指定時段在全聯之外的商店消費，可再享最高6%全點回饋。三項優惠疊加最高回饋34%全點，讓用卡體驗驚喜加倍。

台北富邦銀行指出，富邦信用卡將持續深化與各大支付平台的合作，優化消費者體驗，並以多元金融服務引領市場趨勢。未來，富邦卡將推出更多專屬優惠與多元場景，成為消費者生活中最值得信賴的金融夥伴。隨著全支付綁定正式開放，富邦信用卡不僅滿足消費者對多元支付的期待，更以完善的支付生態圈，帶給消費者嶄新的金融生活體驗。