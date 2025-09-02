瀚亞玉山銀聯手推 AI選股基金 開募

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

瞄準全球潛力股的成長機會與高股息，瀚亞投信推出「瀚亞環球智慧數據股息基金」攜手玉山銀行擔任保管銀行，於9月1日正式展開募集。該基金運用AI智慧多因子選股策略，從中篩選具高股息潛力的個股，讓投資人不僅有機會獲取資本利得，更有望享有MSCI全球國家世界指數兩倍的股利率。有興趣的投資人可洽詢各大銷售機構。

瀚亞投信指出，傳統投資方式往往難以兼顧成長性與股息收益，尤其在下半年資本市場面臨諸多不確定性、成長股波動加劇的情況下，高股息股票相對能提供穩定報酬，有助於抵禦市場波動，並掌握長期資產增值的契機。

瀚亞環球智慧數據股息基金主打三大核心優勢：「AI選股、高股息機會、好團隊看顧」，整合多種策略精華。擬定基金經理人賴盈良指出，根據模擬回測數據顯示，該基金策略在不同期間的報酬均優於MSCI全球國家世界指數，回測近十年股息率更是該指數的兩倍，展現強勁的投資價值與成長潛力。

基金經理團隊採用AI機器學習技術，透過七大策略因子包括：同業價值、低特定風險、市場情緒、相對歷史價值、動能、公司品質、短期技術指標，作為分析個股的依據，每日自動檢視因子、每年更新因子權重，打造具超額報酬潛力的投資組合。

在篩選出具超額報酬潛力的個股後，基金再搭配高股息標的，從千萬種潛力股與高息股的組合中，精選出投資效率最佳的配置，並每兩周動態調整倉位，確保策略目標得以實現。

該基金具備擁有豐富國際團隊經驗加持，由瀚亞投資（新加坡）量化多因子團隊擔任投資顧問，管理資產規模逾新台幣5,584億元，研究範圍涵蓋全球九成上市公司，團隊成員具備財務工程、理工、生物化學等多元背景，專業實力備受肯定。

整體而言，無論在多頭行情或市場波動加劇之際，「瀚亞環球智慧數據股息基金」的AI智慧選股邏輯，皆能協助投資人掌握上漲紅利、抵禦波動風險，達成「進可攻、退可守」的投資效益，精準掌握全球股市的潛在爆發力。

