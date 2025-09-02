台金聯董座：進軍公辦都更 包租代管 推動居住正義永續三安

快訊

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

專責處理金融機構不良債權的泛公股台灣金聯資產管理公司，9月1日起正式合併臺灣金融聯合都市更新服務公司，並概括承受所有權利義務，相關合併作業均已順利完成，台金聯董事長宮文萍表示，未來將進軍公辦都更業務，在平價住宅之外打造第二品牌；另也會開展包租代管，架構居住正義三大業務。

臺灣都更服務公司股本約5億元，八年來階段性任務已完成，此次合併台金聯以全現金支付換得臺灣都更公司股票。而台灣金聯近年來積極推動業務多元轉型，包括都更危老重建、合建，協助提供資金，協助整合建案等，為整合公股資源，發揮綜效，經雙方董事會及7月31日臺灣都更公司股東會通過，完成合併，合併基準日為9月1日。

宮文萍1日受訪時指出，合併主要配合政策，原本臺灣都更針對都更業務只能做諮詢、管理等服務，但都更還是需要資金，合併後台金聯較有能力完整推動都更。未來積極投入公辦都更之外，還要開展包租代管業務，加上平價宅，為台金聯推動居住正義的「永續三安」。

她解釋，平價住宅為安心成家、公辦都更是安全居住、包租代管代表安適生活；由於高齡化加上現代人生活忙碌，租屋繁瑣問題交給專業公司辦理有助租屋市場健康發展，以期能讓老中青都能租到房子安適生活。　

宮文萍提到，本月底即會參標公辦都更案，由於公辦都更政府已整合到一定程度，不需要獵地和養地，對台金聯是較好推動的方向。此外，臺灣都更公司留任人員已於8月起陸續遷入台金聯公司辦公，並依時程完成交接與業務整合，過程順利。

