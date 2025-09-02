台幣升勢未止 小廠淌血大廠抗壓 10月財報見真章

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
第3季財報季即將於10月展開，市場憂心台幣升值效應將陸續反映在獲利上。彭博資訊
新台幣匯率近期飆升至2022年以來最高點，雖有助資金流入，卻對出口導向的台灣企業造成沉重壓力。5月初創下1988年以來最大漲幅後，7月3日兌美元匯率較年初強升14%，相關衝擊預料將反映在10月開始的第3季財報季。

受影響最明顯的產業包括製造、代工與半導體，缺乏避險手段的中小企業處境最艱難。富達國際（Fidelity International）基金經理人Vivian Pai指出，大型出口商如台積電、鴻海因具備多元化收入以及較成熟的避險策略，較能抵禦波動；但中小型公司因規模有限，將成為重災區。

根據彭博數據，台股加權指數中至少36家企業在第2季財報中提及匯率影響的頻率，創五年來最高紀錄。受匯率與美國關稅疑慮影響，企業獲利預估自7月以來持續下修。

匯豐分析師警告，外資持股逼近歷史高點，新台幣對資金流動更敏感，預期美元兌台幣將續貶，但貶幅不及先前市場預期。

在產業層面，紡織業的儒鴻、百和等耐吉供應鏈企業匯損與關稅雙重打擊，保險雙雄富邦金、國泰金第2季獲利因匯率分別暴跌80%與58%。科技業如日月光、國巨也坦言遭遇「極端衝擊」，成本與收入出現暫時性失衡。華碩則估計匯率逆風約需一季時間消化。

儘管如此，富蘭克林投顧基金經理Ferdinand Cheuk指出，但掌控供應鏈、具定價能力的企業，尤其是IT，仍能部分化解匯率逆風，超越獲利預期。

