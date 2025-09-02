北富銀打造友善金融環境

面對台灣正式邁入超高齡化社會，勞動力需求與長照壓力持續攀升，超過84萬的外籍移工已成為支撐社會運作的重要夥伴。然而，語言隔閡與資訊不對等，使移工長期處於高風險環境，亟需社會各界正視其處境。

台北富邦銀行與移工教育文化組織One-Forty合作，於2024年發布全台首份《移工金融理財認知大調查》，結果顯示近三成移工曾遭受詐騙，平均損失約新台幣8,000元，推估全體移工損失高達17億元。更有一成看護移工指出，曾親眼目睹長輩遭到詐騙，顯示移工不僅需守護自身財務，更肩負守護台灣長者的重要責任。

調查亦顯示，44%移工認為語言不通是防範詐騙的最大挑戰。為回應需求，北富銀攜手One-Forty推出印尼語、越南語、泰語及菲律賓語版本的《防詐精選指引》，內容涵蓋假親友借款、網購詐騙與跨境匯款等常見情境，同時加入「如何協助長輩防詐」的說明，期望形成移工與長者的共同防詐保護網。

除了提升防詐意識，北富銀全台各分行也導入東南亞四國語系《銀行常用服務使用指南》，涵蓋開戶、提款、轉帳、銷戶等流程，並於北富銀官網「外籍友善專區」免費提供下載，落實金融平權。透過圖像化設計，降低理解門檻，幫助移工使用正規金融管道，免受地下金融剝削。

在理財教育層面，北富銀與One-Forty共同推出中印雙語版《富足人生》理財桌遊，將防詐與理財知識轉化為互動遊戲，打造移工及長者共學、共遊之創新模式；雙方亦攜手製作印尼語理財教育影片，搭配短影音推廣，讓移工突破時間、空間限制，隨時隨地學習金融理財及防詐知識。

北富銀期許串聯社會正向力量，推動跨文化的友善金融環境，讓生活在台灣這片土地上的每個人，不分國籍與語言，都能享有安全、友善、便捷的金融服務，邁向多元共融的和諧社會。