彭金隆揭五大金融科技策略 大學水準 AI 機器人...明年問世

未來一個能達到「大學畢業水準」的AI機器人，或許將出現在台灣金融業。金管會主委彭金隆昨（1）日出席台灣金融科技協會活動時致詞指出，金融AI大語言模型正在積極開發，預計最快明年就能上線，將成為金融業智慧應用的重要助力。

「FinTechOn 2025 & AFA高峰會」昨日登場，會中發布《2025年亞洲金融科技調查報告》，來自亞洲地區（含台灣）的73家金融科技業者中，有57％認為法令環境是當前營運面臨的首要挑戰，反映出法規的不確定性延遲創新落地，顯示金融創新仍需制度配套同步跟上，方能發揮其真正潛力。鈺創科技創辦人暨董事長盧超群更指出，金融科技市場潛力驚人，2040年有望成長至80兆美元規模。

金管會五大金融科技策略

彭金隆昨日表示，促進金融科技發展一直是行政院與金管會的核心政策，目標是將台灣打造為具國際競爭力的數位金融樞紐。

金管會已提出並持續推進五大金融科技策略，一、擴大創新容錯與修法支持，尤其將修改《金融創新實驗條例》；二、持續推動網路與數位保險，三、透過產業聯盟強化集體創新；四、探索虛擬資產等新興金融機會；五、加強新創扶植與園區升級。

其中，近期最受矚目的進度包括《金融創新實驗條例》修法方向。彭金隆指出，修法將聚焦三大重點：首先，將業務試辦納入法律層級，給予更明確法源依據；其次，擴大實驗範圍，涵蓋虛擬資產等新領域；最後，強化創新落地機制，讓具市場改變潛力的實驗真正成形。

他同時提到，產業聯盟的合作也逐步展現成效，尤其金融AI大語言模型讓他印象深刻。

未來若順利完成，最快明年，台灣將擁有一個專為金融應用打造的本土AI，這個具有大學畢業水準的AI機器人，能協助業者處理大量基礎需求，成為提升服務效率與創新能力的關鍵工具。

在探索新興業務方面，金管會已推動銀行示範性承作虛擬資產保管業務，並完成虛擬資產專法草案送審，期望能加速立法，為跨境支付與穩定幣管理奠定基礎。