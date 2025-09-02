三商壽招親 中信金呼聲高 知情人士：花落誰家言之過早

快訊

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
三商美邦人壽出售引關注。圖／三商壽提供
三商美邦人壽出售引關注。圖／三商壽提供

三商美邦人壽（2867）出售引關注，市場傳出首輪出價，由中信金（2891）與兩家外資金融機構率先挺進下一關。市場人士分析，若以壽險規模來看，倘若台灣人壽與三商美邦人壽合併，總資產規模可達3.73兆元，超車凱基人壽「坐五望四」。不過知情人士認為，最後花落誰家，現在都言之過早。

對此，三商壽與中信金昨（1）日皆表示，對市場臆測傳聞，不予評論。

三商壽資本適足率概況
三商壽資本適足率概況
三商壽在開放比武招親之際，金管會祭出新版新一代清償能力制度（TW-ICS）接軌，讓6月底資本適足率僅154%的三商壽，可能面臨必須在五年「加速攤還」，增資壓力大增。這也使得三商壽的估值充滿變數，影響三商壽的賣相。不過昨天一下子傳出兩外資及中信金入圍，讓三商壽股價直奔漲停，昨上漲0.55元，收6.11元，並爆出3萬張大量。

市場人士分析，以目前的情況來看，中信金表現最為積極贏面較大，且三商壽在業務員通路表現不錯，若是與台灣人壽結合，也能擴展版圖；若以壽險規模來看，今年上半年財報顯示，國泰人壽總資產規模達8.83兆元，排在第一，後面依序為富邦人壽5.98兆元、南山人壽5.42兆元、新光人壽加上台新人壽3.9兆元，凱基人壽2.38兆元，台灣人壽則以2.18兆元排在第六，但若是加上三商壽的1.55兆元，則總資產規模一舉成為3.73兆元，超車凱基人壽「坐五望四」，因此表現相當積極。

不過，業界傳出，在ICS新制下，此時購買三商壽並不合理，也有業界傳出，市場在等待主管機關的監理寬容，才願意更「用力」來評估此案，而也有人認為，三商壽花落誰家，主管機關的態度很重要。業界形容，三商壽本來背50公斤過河，如今又多了100公斤，會把自己壓死，加上三商壽未來缺口現在很難說清楚，一個不注意可能會拖累母公司金控獲利。

三商壽 中信金 凱基人壽

