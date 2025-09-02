金價挑戰3,500美元新高

快訊

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

黃金經歷四個月盤整後開始上攻，昨（1）日臺銀黃金存摺牌價睽違四個月再度站上每公克3,400元。臺銀指出，美國已開始對印度商品開徵50%關稅，及以色列空襲葉門首都打擊胡塞組織，全球貿易及地緣政治局勢仍然緊張，在避險資金持續流入金市下，金價有機會向每英兩3,500美元整數價位挑戰。

昨日國際黃金現貨價格一度攻上每英兩3,489美元，逼近4月底的3,500美元歷史高價。國內銀樓黃金牌價達每錢13,280元，亦接近歷史天價13,850元。臺銀黃金存摺歷史高價為4月22日創下的3,652元。

臺銀報告回顧，上周在市場對美聯準會獨立性的擔憂加深、9月重啟降息的預期升溫，及全球政經局勢不確定性仍高下，金價走勢強勁，突破3,400美元後創下近三個月以來高點3,453.76美元。

臺銀報告分析，觀察技術指標及線型，金價上周周線收紅K，季均線上揚，中期趨勢偏多，上周五金價突破7月23日高點3,438.67美元，創6月中以來新高，各天期均線形成多頭排列，整體型態偏強，加上美國已開始對印度商品開徵50%關稅，及以色列空襲葉門首都打擊胡塞組織，全球貿易及地緣政治局勢仍然緊張，在避險資金持續流入金市下，金價有機會向3,500美元整數價位挑戰。

金價 臺銀

