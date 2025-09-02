兆豐投信總座黃大川請辭

公股投信高層人事再傳異動，繼金庫投信董事長陳美足5月傳出請辭，暫由合庫金控總經理蘇佐政兼代之外，兆豐投信總經理黃大川昨（1）日也傳出因個人健康因素請辭，事出突然，引發業界一片譁然。

黃大川自2022年12月28日擔任兆豐投信總經理以來，今年4月8日才獲得續聘為總經理，沒想到才不到五個月，就傳出辭職，且自9月1日即刻生效。

據了解，是因為個人健康因素請辭，兆豐投信也感謝他任職期間對公司的協助與貢獻。

兆豐投信公募基金規模的同業排名有顯著成長，於2021年底排名第21名，至2025年底7月排名第15名，規模成長至1,064億元。

黃大川在業界歷練非常豐富，先前曾任職寶來、元大、永豐投信、中信投信。畢業於成功大學數學系與應用數學研究所，金融從業資歷超過26年，橫跨壽險、證券、投信三領域，證券期貨雙分析師與CFP。在寶來、元大、永豐與中信投信等公司服務期間，除直銷、通路、分公司前線業務外，亦歷練企劃幕僚與研究等單位。