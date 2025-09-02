兆豐投信總座黃大川請辭

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

公股投信高層人事再傳異動，繼金庫投信董事長陳美足5月傳出請辭，暫由合庫金控總經理蘇佐政兼代之外，兆豐投信總經理黃大川昨（1）日也傳出因個人健康因素請辭，事出突然，引發業界一片譁然。

黃大川自2022年12月28日擔任兆豐投信總經理以來，今年4月8日才獲得續聘為總經理，沒想到才不到五個月，就傳出辭職，且自9月1日即刻生效。

據了解，是因為個人健康因素請辭，兆豐投信也感謝他任職期間對公司的協助與貢獻。

兆豐投信公募基金規模的同業排名有顯著成長，於2021年底排名第21名，至2025年底7月排名第15名，規模成長至1,064億元。

黃大川在業界歷練非常豐富，先前曾任職寶來、元大、永豐投信、中信投信。畢業於成功大學數學系與應用數學研究所，金融從業資歷超過26年，橫跨壽險、證券、投信三領域，證券期貨雙分析師與CFP。在寶來、元大、永豐與中信投信等公司服務期間，除直銷、通路、分公司前線業務外，亦歷練企劃幕僚與研究等單位。

抓房貸搭售商品 金管會將啟動金檢

金管會昨邀集八大公股行庫總經理開會討論房貸議題，金管會主委彭金隆指出，金管會希望各行庫支持自住、首購民眾購屋，並重申禁止...

冷眼集／各自為政 解不了房貸荒

政府打炒房措施降溫房市，不僅不動產相關業者跳腳，一貸難求也引發民怨。儘管行政院長卓榮泰要「金融業開水龍頭」，不過，中央銀...

金管會化解房貸荒 不動產天條 不得當拒貸理由

金管會昨（1）日召集八大公股銀行討論房貸，銀行局長童政彰做兩大宣示，一、銀行不得以《銀行法》72-2條規定，將自主風控做...

金管會拚亞洲那斯達克 擬鬆綁法規

金管會主委彭金隆昨（1）日表示，為推動「亞洲那斯達克」計畫，金管會規劃在風險可控、保障投資人權益的前提下，鬆綁相關規定，...

50張美元保單宣告利率調升 臺銀人壽上調1張台幣商品

美元利率維持高檔，壽險公司9月宣告利率大戰仍暫告休兵。統計至昨（1）日為止，包括台灣人壽、國泰人壽、凱基人壽、富邦人壽、...

三商壽招親 中信金呼聲高 知情人士：花落誰家言之過早

三商美邦人壽出售引關注，市場傳出首輪出價，由中信金與兩家外資金融機構率先挺進下一關。市場人士分析，若以壽險規模來看，倘若...

