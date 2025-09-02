單月大增3,324億元 國銀放款六大產業超額達標

據金管會2025年7月底統計，國銀對六大核心產業放款餘額達8兆3,522億元，單月大增3,324億元，不僅寫下有揭露該統計以來的近四年同期新高，也讓前七月放款累計跳增4,547億元，提早超額達標，達成率約120%。

依往例，6月多因季底結帳與企業加速還款，導致放款縮水，7月則常出現企業重開融資額度的高峰。今年尤為突出，7月單月新增放款首度突破3,000億元，超越往年約2,500至2,700億元的水準。

銀行主管分析，主因應是7月各國關稅水準陸續底定，企業為因應供應鏈移轉、或重新布局市場，積極提前備料與部署資金需求。

這也讓六大產業放款今年首度達標。金管會原設定全年新增目標為3,800億元，上半年受台幣升值影響，達標率僅35%，但7月單月就貢獻達成率87%，一次性補足缺口，並推高全年進度超額達標。

銀行主管指出，就結構來看，AI驅動的電子產業資金需求仍具續航力。