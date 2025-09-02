快訊

陽光行動／罷免、公投狂燒15億公帑 勞民傷財

徐斯儉將接駐美代表？國安、外交系統角力

單月大增3,324億元 國銀放款六大產業超額達標

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

金管會2025年7月底統計，國銀對六大核心產業放款餘額達8兆3,522億元，單月大增3,324億元，不僅寫下有揭露該統計以來的近四年同期新高，也讓前七月放款累計跳增4,547億元，提早超額達標，達成率約120%。

依往例，6月多因季底結帳與企業加速還款，導致放款縮水，7月則常出現企業重開融資額度的高峰。今年尤為突出，7月單月新增放款首度突破3,000億元，超越往年約2,500至2,700億元的水準。

銀行主管分析，主因應是7月各國關稅水準陸續底定，企業為因應供應鏈移轉、或重新布局市場，積極提前備料與部署資金需求。

這也讓六大產業放款今年首度達標。金管會原設定全年新增目標為3,800億元，上半年受台幣升值影響，達標率僅35%，但7月單月就貢獻達成率87%，一次性補足缺口，並推高全年進度超額達標。

銀行主管指出，就結構來看，AI驅動的電子產業資金需求仍具續航力。

金管會 台幣升值

延伸閱讀

蔣萬安：因應美國關稅增20% 北市推獎補助專案

新經長談關稅 龔明鑫：非美市場也空出很大機會

獨／金管會召八大行庫開會 下達二大指示以解房貸荒

紓解房貸荒 金管會找八大行庫開會並啟動金檢銀行是否房貸搭售商品

相關新聞

抓房貸搭售商品 金管會將啟動金檢

金管會昨邀集八大公股行庫總經理開會討論房貸議題，金管會主委彭金隆指出，金管會希望各行庫支持自住、首購民眾購屋，並重申禁止...

冷眼集／各自為政 解不了房貸荒

政府打炒房措施降溫房市，不僅不動產相關業者跳腳，一貸難求也引發民怨。儘管行政院長卓榮泰要「金融業開水龍頭」，不過，中央銀...

金管會化解房貸荒 不動產天條 不得當拒貸理由

金管會昨（1）日召集八大公股銀行討論房貸，銀行局長童政彰做兩大宣示，一、銀行不得以《銀行法》72-2條規定，將自主風控做...

金管會拚亞洲那斯達克 擬鬆綁法規

金管會主委彭金隆昨（1）日表示，為推動「亞洲那斯達克」計畫，金管會規劃在風險可控、保障投資人權益的前提下，鬆綁相關規定，...

50張美元保單宣告利率調升 臺銀人壽上調1張台幣商品

美元利率維持高檔，壽險公司9月宣告利率大戰仍暫告休兵。統計至昨（1）日為止，包括台灣人壽、國泰人壽、凱基人壽、富邦人壽、...

三商壽招親 中信金呼聲高 知情人士：花落誰家言之過早

三商美邦人壽出售引關注，市場傳出首輪出價，由中信金與兩家外資金融機構率先挺進下一關。市場人士分析，若以壽險規模來看，倘若...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。