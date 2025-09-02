金管會拚亞洲那斯達克 擬鬆綁法規

金管會主委彭金隆昨（1）日表示，為推動「亞洲那斯達克」計畫，金管會規劃在風險可控、保障投資人權益的前提下，鬆綁相關規定，藉此吸引高科技新創，及根基在台灣又具國際競爭優勢的明星產業，來台掛牌或發債。

彭金隆昨日出席台灣金融科技協會活動時表示，實際做法上，是希望鬆綁上市櫃、創新板，又或是發債規定，吸引國內外高科技新創產業，及根基在台灣、具競爭優勢的明星產業，這兩大類產業都能來台灣籌資。

彭金隆表示，在推動亞洲資產管理中心，金管會去年揭示五大計畫中，就有壯大資本市場計畫，重點就是希望能夠讓台灣成為一個亞洲新創的籌資平台。為了讓大家了解，也有人稱之為亞洲那斯達克，實際上就是希望透過不管是臺灣證券交易所及櫃檯買賣中心，讓不論是上市、上櫃或創新板，在掛牌規定上，有一些鬆綁。

金管會希望在風險可控、保障投資人權益下，來鬆綁法規，吸引高科技產業，以及未來的明星產業，特別是根基在台灣、有競爭優勢的產業，到台灣來籌資。