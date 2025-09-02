金管會化解房貸荒 不動產天條 不得當拒貸理由

金管會昨（1）日召集八大公股銀行討論房貸，銀行局長童政彰做兩大宣示，一、銀行不得以《銀行法》72-2條規定，將自主風控做為拒貸或延後撥款的藉口，二、金管會嚴禁房貸搭售，各銀行應避免「銷售時點」不當而引發誤會。

依《銀行法》72-2條（俗稱不動產放款天條）規定，銀行承作房貸等不動產放款總額以總存款加金融債30%為限。但實務上，各銀行內部多以28%至28.5%做警戒水位，一旦逼近，就減少額度、拉高利率，甚至要求民眾排隊等貸款。

童政彰指出，72-2條是控管銀行流動性的法律上限，但「不能成為限縮民眾自住與首購貸款的理由」。

他強調，銀行應藉由吸收存款、擴大分母，來維持自住與首購房貸的供給，做「存放款平衡」，而非簡單地縮減房貸。金管會立場明確，凡符合授信條件的首購與自住需求，金融業就必須提供合理支持。

在房貸搭售問題上，金管會已明文禁止，但主要爭議是「銷售時點」。童政彰指出，部分銀行在房貸簽約、或舉辦分戶貸款說明會時，推銷房貸壽險商品，容易讓民眾誤會「不買壽險就不能核貸」。

他提醒，這種銷售時點若處理不當，在房貸額度吃緊的敏感時刻，更容易引發爭議。

會中公股銀行也向金管會反映兩大實務困境：首先，若要擴大分母吸收存款，相較於民營銀行，行庫在利率競爭上不具優勢，難以吸引郵儲或基金資金；其次，公股銀行還肩負政策性貸款，包括新青安與築巢優利貸，進一步壓縮不動產放款空間。

金管會主委彭金隆昨日出席台灣金融科技協會活動時，對於房貸管控則提出三大原則，一、需全力保障民眾自住、首購貸款需求；二、將啟動金檢查核，是否有房貸搭售的不當情形；第三，要求銀行統一計算房貸可貸空間，並透過銀行公會網站揭露，讓民眾一目了然。

彭金隆強調，銀行是特殊事業，應善盡社會責任，無論公股或民營銀行，都必須共同支持自住與首購族的房貸需求。金管會將透過金檢與揭露機制，確保市場透明，避免搭售爭議，並督促金融業將資源投入民生所需。